Cagliari: la vittoria di Benevento rassicura Diego Lopez

Così come successo all'andata, il Cagliari supera il Benevento in extremis, vincendo per 2-1 regalandosi una domenica dalle mille emozioni. Sotto a causa della marcatura vincente di Brignola, i ragazzi di Diego Lopez non si sono disuniti, confezionando nei minuti finali il successo grazie ai goal di Pavoletti e Barella. Similmente all'andata, i rossoblu hanno conquistato la vittoria nei minuti finali, dando prova di mentalità vincente e voglia di permanenza in Serie A. Certo, l'avversario era inferiore tatticamente, ma ribaltare una sfida partendo dal novantesimo è missione impossibile per tutti, anche per collettivi che navigano in acque ben più tranquille.

Scesi in campo con il solito 3-5-2, i sardi hanno sofferto l'aggressività sannita nel primo tempo. Il tanto attaccare del Benevento ha alla fine premiato i ragazzi di Roberto De Zerbi, andando in goal con Brignola e pronto a festeggiare una vittoria importantissima in ottica salvezza. Senza però raddoppiare, i giallorossi di casa hanno subito la beffa massima nel finale, quando è stato Leonardo Pavoletti ad ammutolire il Vigorito con un poderoso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il rigore tramutato da Barella ha completato la rimonta, facendo sprofondare nel baratro il Benevento e regalando sorrisi a Diego Lopez.

Con il 2-1 di Benevento il Cagliari ha dunque confermato le cose buone viste contro la Lazio, portandosi a +4 dalla zona salvezza e regalandosi una settimana di relativa tranquillità. Senza vittoria, infatti, i sardi avrebbero subito il sorpasso da parte del Sassuolo e l'avvicinamento della SPAL, a punti da ben quattro giornate consecutive. Ora però non bisogna fermarsi, cercando di fare punti anche contro il Torino, formazione senza sorrisi da ben quattro turni. Sostenuti dal pubblico della Sardegna Arena, i ragazzi di Diego Lopez dovranno andare oltre i propri limiti, a caccia di quella vittoria capace di mettere a debita distanza la zona retrocessione. Magari una volta per tutte.