Milan, cinque vittorie di fila in campionato: la rimonta dei rossoneri continua

Il Milan ha sofferto con il Chievo Verona, ma è riuscito a vincere grazie al gol di André Silva, il secondo consecutivo e ancora una volta decisivo.Quello contro la squadra di Maran, è il decimo risultato utile di fila per il club di via Aldo Rossi nel nostro campionato.

LA PARTITA

Una gara che era iniziata molto bene con il Milan che aveva trovato il vantaggio con Calhanoglu che sta diventando sempre più decisivo. Ma i rossoneri hanno preso due gol in due minuti ed hanno chiuso il primo tempo sotto di un gol.

Nel secondo tempo la squadra di casa non si è abbattuta ed ha reagito alle difficoltà: i rossoneri hanno saputo riprendere in mano il match ed hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Cutrone e André Silva trovando un successo prezioso.

L'ANALISI

Questo successo porta la firma di Gennaro Gattuso: con grande coraggio del tecnico, il Milan si è rimesso a tre in un certo momento per recuperare lo svantaggio inserendo Andrè Silva al posto di un terzino, a costo di perdere equilibrio. Un grande e bel segnale di Ringhio che ha confermato di conoscere bene i suoi uomini in questo momento.

​Inoltre il Milan ha raggiunto cinque vittorie di fila in campionato: non accadeva dall'aprile 2014 quando i rossoneri vinsero cinque partite consecutive contro Fiorentina, Chievo, Genoa, Catania e Livorno, tra marzo e aprile 2014.

Una vittoria che ha portato la squadra di Gattuso ad ottenere 25 punti su 27 a disposizione in questo girone di ritorno con una media punti di 2,14: meglio dei rossoneri hanno fatto solo Allegri alla Juventus e Sarri sulla panchina del Napoli. Ma la rincorsa Champions League continua visto che ha recuperato anche due punti alla Lazio che ha pareggiato ieri sera contro il Bologna.

Il Milan va alla sosta per le nazionali con maggiore serenità, in vista del ritorno di campionato che sarà di fuoco con Juventus ed Inter nel giro di cinque giorni.

Appena due mesi fa, parlare di Champions League per i rossoneri era pura utopia, mentre ora è un obiettivo raggiungibile. La banda allenata da Gattuso non vuole fermarsi più.