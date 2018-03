Roma, la corsa alla Champions League prosegue

La settimana prima della sosta si conclude in maniera perfetta: tre vittorie su tre, 5 goal fatti e nessuno subito. Per la Roma la pausa per le nazionali non poteva arrivare in un momento migliore, visto che in campionato la squadra giallorossa, con il 2-0 all’Ezio Scida di Crotone, consolida il proprio terzo posto grazie anche allo stop casalingo della Lazio, che nel posticipo contro il Bologna non va oltre l’1-1, salendo a +5 dal quinto posto occupato proprio dai cugini biancocelesti e restando a +4 dall’Inter quarta, in attesa del recupero del derby contro il Milan per i nerazzurri.

In Calabria la squadra di Eusebio Di Francesco si impone con una prova di autorità, sbarazzandosi degli avversari grazie ad un goal per tempo: nella prima frazione è Stephan El Shaarawy a concretizzare la superiorità di gioco su assist perfetto di Kolarov, mentre nella ripresa il sigillo finale è firmato da Nainggolan con un sinistro da fuori area. Gara controllata praticamente dall’inizio alla fine, pur con una formazione un po’ rimaneggiata per dare riposo a chi si è conquistato il passaggio ai quarti di finale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: Bruno Peres a destra ha fatto rifiatare Florenzi – con scarsi risultati -, così come Juan Jesus e Gonalons hanno fatto rimpiangere l’assenza di Manolas e De Rossi; in attacco invece El Shaarawy ha sfruttato al meglio la chance dell’infortunio di Perotti ed ha guidato i suoi al successo, in una giornata non brillante nemmeno per Dzeko. Molto buona la prova di Radja Nainggolan, di nuovo in goal dopo l’ultimo centro datato 18 novembre, nel derby contro la Lazio. E poi, quando serve, c’è sempre Alisson a murare ogni possibile tentativo avversario.

Ora dunque dieci giorni di riposo per la Roma, per staccare la spina prima di riprendere la marcia tutta d’un fiato fino al termine della stagione: al rientro c’è l’appuntamento al Dall’Ara con il Bologna nel lunch match della 30esima giornata, per poi pensare alla supersfida del 4 aprile, al Camp Nou contro il Barcellona.