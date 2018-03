Juventus, allarme Alex Sandro. Si ferma in Nazionale

E' scattato l'allarme in casa Juventus circa le condizione del laterale mancino Alex Sandro. Il brasiliano era stato convocato dalla sua nazionale in vista delle prossime amichevoli contro la Russia e la Germania ma si è fermato durante l'ultimo allenamento. Problema muscolare alla coscia destra, questa la prima diagnosi dei medici facenti parte dello staff della Nazionale verdeoro. Dunque il calciatore, dopo i primi controlli, è stato rilasciato, e tornerà nelle prossime ore a Torino.

Al suo posto, il commissario tecnico brasiliano ha convocato Ismaily Gonçalves dos Santos, giocatore dello Shakhtar Donetsk, visto all'opera contro il Napoli ed ancora più recentemente contro la Roma In Champions League.

La Juventus resta al momento alla finestra, come spettatrice molto interessata. La perdita di Alex Sandro sarebbe molto grave, considerando anche i prossimi impegni della Vecchia Signora. In lotta per lo Scudetto, serrata con il Napoli ed in procinto di giocare il doppio confronto in Champions League con il Real Madrid. Solo tra domani e dopodomani, una volta che il laterale mancino ritornerà in Italia, si conosceranno nel dettaglio le sue condizioni fisiche. Lo staff medico juventino lo aspetterà a Vinovo per sottoporlo a tutti gli esami del caso.

Ad oggi, ovviamente, è in dubbio per il big match di sabato prossimo tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri invece in ansia perchè potrebbe perdere seriamente uno dei suoi pupilli in una gara importantissima, uno snodo cruciale nella via che conduce al Tricolore. Pronto ad essere dismesso dalla naftalina Asamoah, l'indiziato numero uno per la sostituzione del brasiliano qualora non dovesse lo stesso non dovesse recuperare.