De Vrij: "Ora voglio solo concludere al meglio la stagione con la Lazio"

Stefan de Vrij ha parlato dal ritiro dell'Olanda. Il difensore della Lazio, che ha anticipatamente detto di non voler rinnovare con i biancocelesti, ha parlato proprio di questa scelta e delle voci di mercato che lo vorrebbero vicino alla società nerazzurra: "Io all'Inter? Capisco che abbiate parecchia curiosità in tal senso, ma ora voglio soltanto terminare la mia stagione con la Lazio nel miglior modo possibile. Sono con la nazionale adesso e non posso rispondere a tutti i rumors che circolano sui media".

Importanti anche le parole in merito all'essere capitano della Nazionale Olandese di Calcio: "Io capitano dell'Olanda? A chi non piacerebbe? Sarebbe un onore. Una volta Van Persie mi cedette la fascia e non potevo crederci, invece successe davvero" conclude De Vrij, che si conferma molto attaccato ai colori della Nazionale ed alla Lazio, con cui cercherà di concludere al meglio la stagione.