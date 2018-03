La rinascita del Milan passa anche dai gol di Andrè Silva e Cutrone

Gennaro Gattuso ha concesso un paio di giorni di riposo alla propria squadra, sfruttando la sosta per le nazionali. Pausa meritata visto il gran cammino del Milan in campionato.

Anche domenica i rossoneri hanno trovato i tre punti contro il Chievo Verona. Una gara non semplice, il Milan è andato sotto nel risultato nel primo tempo. Gattuso però, complice il momentaneo svantaggio, ha inserito la doppia punta, passando dal 4-3-3 al 3-3-4 con Calhanoglu e Suso esterni e Cutrone-Silva, i quali hanno segnato rispettivamente i gol del pareggio e della vittoria, davanti. Giocatori molto diversi per caratteristiche, ma che insieme formano una coppia fantastica.

Momento d'oro per una delle coppie d’attacco più giovani e promettenti di tutto il panorama calcistico europeo: Andrè Silva è stato inserito nella ripresa, sia contro il Genoa che contro il Chievo, ed ha segnato negli ultimi minuti regalando sei punti fondamentali per la rincorsa Champions League. Gattuso, dopo una prima parte di stagione opaca, è riuscito a ritrovare il vero ex Porto, quello pagato quasi 40 milioni d' euro la scorsa estate. Invece Patrick Cutrone ha confermato ancora una volta il suo stato ottimo stato fisico, coronato soprattutto dalla prima chiamata con la Nazionale maggiore.

Domenica i due giocatori sono stati la coppia d’attacco più giovane di tutta la serie A. I colleghi di Milan Tv hanno analizzato i numeri dei due attaccanti sia come coppia e sia come singoli: Andrè Silva e Cutrone hanno giocato 28 partite insieme, per un totale di 16 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. I minuti insieme sono stati 916 e i gol segnati 20, per una media di 1.9 gol ogni 90 minuti.

In tutto questo Kalinic? Per il momento il croato è ai margini del progetto, soprattutto dopo l'esclusione dalla lista dei convocati contro i clivensi per scarso impegno. Però Gattuso non porta rancore e farà di tutto per ritrovare il vero Kalinic. Il tecnico rossonero sa bene che per la volata finale verso il quarto posto serviranno tutti i giocatori a disposizione.