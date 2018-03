Fiorentina: bene Badelj e Saponara, due vittorie per ripartire

La seconda vittoria consecutiva ha dato morale e classifica, alla Fiorentina di Stefano Pioli, che grazie ai sei punti raccolti tra Benevento e Torino si è portata a -9 dall'ultimo posto valevole l'Europa League, distanza tutt'altro che esigua e molto probabilmente incolmabile considerato l'andamento delle formazioni meglio piazzate. Vincere ha però rasserenato l'ambiente, ancora scosso dall'ambiente e dunque ben felice di "pensare ad altro" in momenti ancora delicati. Mentre alcuni calciatori sono impegnati con le Nazionali, in casa viola si cerca dunque serenità, Saponara e compagni hanno concluso l'allenamento con il sorriso, come conferma la storia di Instagram postata dallo stesso calciatore ex Empoli.

Proprio Saponara è stato uno dei calciatori più propositivi, sia contro il Benevento che contro il Torino, una luce capace di illuminare la manovra viola. Non è un caso infatti che grazie al trequartista la fase offensiva toscana sta vivendo una sorta di nuova vita, con Saponara pronto a prendere per mano la rosa duettando con Chiesa e sintonizzandosi con un Simeone ancora da valutare e poco pungente. Discorso analogo anche per Milan Badelj, pronto a raccogliere l'eredità di Davide Astori e di aiutare a Fiorentina in fase di manovra difensiva. Dato per partente in estate, il croato si è invece immedesimato nella nuova situazione, dando prova di maturità ed umanità.

Intervistato poco fa da RMC Sport, è stato Gabriel Omar Batistuta a dire la sua sul momento in casa viola: "Una società deve compattarsi senza bisogno di queste tragedie, molto tristi -dice a proposito della scomparsa di Astori. Non serve dire altro, solo silenzio. Simeone? Dategli un paio di anni e qualche gol. Ha volontà, è serio. E' un giocatore interessante e anche giovane" conclude il Re Leone, che ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi fiorentini, ancora a caccia di un erede degno dell'argentino.