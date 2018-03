Juve, tanti gli infortunati in vista del Real: chi recupera?

Cuadrado, Bernardeschi, Chiellini ed Alex Sandro. Loro sono i quattro big infortunati, rigorosamente in ordine temporale, nella rosa della Juventus. Benatia e Pjanic sono invece gli squalificati per il match d'andata dei quarti finale di Champions League contro il Real Madrid che si giocherà il 3 Aprile a Torino. Basta fare due conti e si capisce immediatamente come per Allegri sia emergenza difesa. Il tecnico livornese lavora sperando di ritrovare almeno uno dei quattro infortunati per la sfida alle Merengues.

I bollettini medici della società della Continassa, quest'anno, sono stati pochi e lacunosi, affidando spesso e volentieri le comunicazioni alle conferenze stampa di Allegri. Ora, però, il tecnico non parlerà fino al 30 Aprile, giornata di vigilia per la Serie A e allora i bianconeri hanno rilasciato un comunicato su Giorgio Chiellini. Il centrale livornese, forse il giocatore la cui assenza peserebbe di più, non è grave. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia destra e sarà rivalutato settimana prossima dopo le sedute fisioterapiche a cui si sottoporrà. Buone notizie dunque per il popolo juventino, perché le possibilità di vederlo in campo contro Cristiano Ronaldo sono buone. Se Chiello tornerà in tempo, sarà il perno della difesa assieme ad uno tra Barzagli o Rugani, o tutti e due in caso di difesa a tre. Per l'altro collega di reparto, Alex Sandro, l'infortunio è più recente e forse più grave. Il fastidio lo accomuna al numero 3, problema alla coscia destra, ma la sua risoluzione è più enigmatica perché non si è ancora potuto sottoporre agli esami strumentali e lo farà solo tra oggi e domani. L'incognita resta alta ed una sua assenza sarebbe molto grave per le ambizioni bianconere, anche se Asamoah sta disputando una stagione su ottimi livelli.

Restano, poi, i due giocatori offensivi che possono essere considerati lungo degenti. Il colombiano è quello più problematico. Fuori da dicembre a causa di una pubalgia, Allegri aveva anche ipotizzato che avesse terminato la stagione in anticipo e in effetti i segnali che arrivano non sono buoni. Cuadrado infatti sente ancora dolore quando calcia e giustamente non sta forzando i carichi di lavoro, ciò però impedisce al tecnico di poterlo avere a disposizione. In questi giorni l'esterno sarà a Parigi per farsi visitare anche dai medici della nazionale colombiana, alla ricerca di un ulteriore parere e di una soluzione. Non molto dissimile è la situazione di Bernardeschi. Il numero 33 ha sofferto una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro nel corso del derby di Torino, ma per il momento sta provando ad evitare l'operazione curandosi con una terapia conservativa. L'ex viola proverà in questi giorni di pausa dal campionato a forzare i ritmi dei suoi allenamenti e tra il Milan ed il Real Madrid si saprà se la muscolatura attorno al ginocchio ha risposto bene o se serve l'operazione e in questo caso la stagione si chiuderebbe in anticipo.

Insomma, per il doppio confronto di Champions League gli unici giocatori recuperabili sembrano essere Chiellini e Alex Sandro, mentre per Cuadrado e Bernardeschi siamo ancora lontani dalla risoluzione dei loro problemi.