Milan, dopo la sosta arriveranno partite di fuoco

Siamo arrivati alla pausa per le Nazionali e, come di consueto, si tirano le somme analizzando anche i numeri. Il Milan, a livello europeo, è tra le sei squadre imbattute. Se poi guardiamo solamente alla Serie A, i rossoneri stanno viaggiando ad una media altissima, 25 punti su 28, con una partita in meno rispetto alla Juventus - che ha fatto meglio totalizzando 28 punti su 28.

Il Milan ora è una vera squadra, può competere per grandi traguardi e può sperare nella folle rimonta in campionato, con la vista sul quarto posto

MARZO - APRILE DI FUOCO

Dopo la sosta però il Milan avrà delle partite molto complicate. Sabato 31 ci sarà la Juventus in uno stadio dove non è mai riuscito a vincere. Gattuso, un pò come Allegri del resto, dovrà lavorare senza diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Molte amichevoli si giocheranno in Europa, ma il tecnico rossonero avrà il gruppo al completo solo due giorni prima della sfida.

Dopo quattro giorni il Milan ospiterà l'Inter, snodo decisivo per i rossoneri, ultima chiamata per la zona Champions. Domenica 8, sempre a San Siro, arriverà il Sassuolo in piena lotta salvezza. Una settimana e il Milan sfiderà un'altra delle grandi del campionato, il Napoli di Sarri che verrà al Meazza con l'obiettivo di fare bottino pieno vista la rincorsa scudetto dei partenopei. Infine ci sarà il turno infrasettimanale contro il Torino. Di seguito il calendario completo.

Sabato 31 marzo, ore 20.45: Juventus-Milan

Mercoledì 4 aprile, ore 18.30: Milan-Inter

Domenica 8 aprile, ore 20.45: Milan-Sassuolo

Domenica 15 aprile, ore 15.00: Milan-Napoli

Mercoledì 18 aprile, ore 20.45: Torino-Milan

Le partite successive contro Benevento, Bologna e Verona potrebbero essere più agevoli. Il 9 maggio c’è la finale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Juventus e poi le due ultime gare di campionato con Atalanta e Fiorentina.

Sicuramente saranno decisive le prossime settimane per la lotta al quarto posto. Data l’eliminazione in Europa League, il Milan avrà in testa un unico obiettivo, utopia solo qualche mese fa.