Milan, ripresa degli allenamenti ma quanti giocatori assenti!

Quest'oggi il Milan si è ripreso ad allenare in quel di Milanello. Gattuso ha concesso ai propri giocatori due giorni di riposo dopo la vittoria in rimonta di domenica pomeriggio contro il Chievo Verona.

Però il tecnico rossonero nei prossimi giorni dovrà fare a meno di parecchi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Difatti saranno ben 13 calciatori milanisti a non essere presenti a Milanello. Gattuso avrà l'intera rosa a disposizione giovedì prossimo solamente due giorni prima dell'importante sfida contro la Juventus.

Una sosta che fa comunque bene ai giocatori del Milan per rifiatare dopo le tante partite delle scorse settimane, in particolare potranno tirare il fiato quelli che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, come ad esempio Suso. Ma andiamo a leggere su cosa si è concentrato Gattuso quest'oggi.

REPORT ALLENAMENTO

Nonostante la pausa per le nazionali abbia notevolmente ridotto la rosa a disposizione di Mister Gattuso, i rossoneri hanno ripreso - due giorni dopo il successo maturato a San Siro contro il Chievo - gli allenamenti.

SUBITO IN CAMPO

I componenti della rosa rimasti a Milanello (integrati da alcuni ragazzi delle giovanili rossonere) hanno iniziato il lavoro subito sul campo con alcuni giri di corsa a ritmo alternato per l'attivazione muscolare. Al termine, il Mister ha dato il via ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche incentrate sul possesso palla. Partitelle a tema (uno/due tocchi) per proseguire la seduta che si è chiusa con una partitella finale su campo ridotto.

I GIOCATORI IN NAZIONALE

André Silva (Portogallo)

Biglia (Argentina)

Bonaventura (Italia)

Bonucci (Italia)

Calhanoglu (Turchia)

Cutrone (Italia)

Donnarumma (Italia)

Gustavo Gomez (Paraguay)

Gabbia (Italia Under 19)

Kalinic (Croazia)

Kessie (Costa d’Avorio)

Rodriguez (Svizzera)

Zapata (Colombia)