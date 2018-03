Roma, il Real Madrid va all'assalto di Alisson

Le sue prestazioni sempre più convincenti non solo in Serie A ma anche in Champions League hanno acceso i fari di varie big da diverso tempo, ma ora c’è qualcuno che vuole fare sul serio. Alisson Becker è forse la vera sorpresa di questa Roma, visto che, dopo aver passato tutta la scorsa stagione a fare da secondo a Szczesny in pochi avrebbero scommesso su una esplosione immediata del brasiliano ad altissimi livelli.

Negli scorsi mesi le voci su interessamenti di alcune grandi società europee come Liverpool e Paris Saint-Germain si erano rincorse, senza però trovare un fondamento concreto; adesso però lo scenario potrebbe cambiare, perché a scendere in campo è pronto il Real Madrid. Keylor Navas ha dimostrato di essere all’altezza della casacca Blanca, ma in vista della prossima stagione il presidente Florentino Perez ha intenzione di investire una cifra importante sul ruolo di estremo difensore, considerando anche il fatto che Kiko Casilla, il secondo portiere, è tutt’altro che affidabile. La stampa spagnola parla di una potenziale offerta da 60 milioni di euro da recapitare alla Roma per accaparrarsi le prestazioni di Alisson – pagato 8 milioni di euro nell’estate 2016 dall’Internacional di Porto Alegre – che ha un contratto in essere con i capitolini fino al 30 giugno 2021.

L’agente del portiere Zè Maria ha posticipato ogni discorso sul futuro - “Ora è concentrato sul campionato e sulla Champions, con la Roma abbiamo un ottimo rapporto” - a cui ha fatto eco il fratello del giocatore Muriel - “Prima di parlare del futuro c’è la Champions League. E c’è il Mondiale. Alla Roma sta bene, lì si sente realizzato” -, ma è chiaro che il club abbia bisogno comunque di tutelarsi. O sottoscrivendo un nuovo contratto, con l’inserimento di una clausola di risoluzione – di almeno 70 milioni di euro -, oppure guardandosi intorno in cerca del sostituto; in questo caso sono interessanti le parole di Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, che ha parlato di Mattia Perin a Rmc Sport: “Noi vogliamo tenerlo, ma se dovesse andare via lo farà per giocare la Champions League. Magari con la Roma”.