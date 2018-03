Lazio, Lucas Leiva si concede: "Eravamo stanchi, la sosta ci voleva"

Grande iniziativa della società Lazio quest'anno, quella di portare a turno i suoi giocatori a fare visita nelle scuole di Roma. Oggi è toccato a Lucas Leiva, Martin Caceres e Luiz Felipe, i quali insieme all'immancabile acquila Olympia - mascotte della società biancoceleste - ed al falconiere Bernabè, hanno fatto tappa all'Istituto Comprensivo Viale Venezia Giulia. Al termine dell'incontro, il centrocampista brasiliano ex Liverpool è stato avvicinato dai cronisti, al quale gli hanno rivolto alcune domande, inziando dal momento della Lazio, cercando di dare una spiegazione alla flessione dell'ultimo periodo, tra stanchezza ed episodi arbitrarli sfavorevoli: "Eravamo stanchi, la sosta è arrivata in un buon momento e sono sicuro che l'ultima parte della stagione la Lazio giocherà meglio. Considerando anche le partite infrasettimanali di Coppa, abbiamo avuto poco tempo per recuperare".

L'obiettivo dichiarato della Lazio è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per conquistare il terzo o il quarto posto serve però ritrovare lo smalto, la brillantezza dei giorni migliori: "Siamo fiduciosi, dobbiamo giocare al massimo queste ultime 9 gare. L'obiettivo è vincerle tutte, so che non sarà semplice ma ci proveremo, solo facendo tanti punti possiamo chiudere la stagione tra le prime quattro". Anche l'Europa League è un obiettivo importante, arrivati ai quarti non si può fare altro che puntare alla vittoria del trofeo. Leiva tiene tanto alla competizione continentale, lo si capisce dalla sua risposta: "Abbiamo battuto la Dinamo Kiev in trasferta, una squadra forte, quindi siamo meritatamente tra le prime otto. Vogliamo arrivare in fondo, vedremo ai quarti cosa succederà. L'avversario è il Salisburgo, ci poteva andare senz'altro peggio, ma non saranno partite da sottovalutare".

Potrebbe non essere un'estate di riposo quella di Lucas Leiva, che 'rischia' far parte della spedizione brasiliana in Russia ai prossimi Mondiali in Russia: "E' sempre nella mia testa, ma so che non sarà facile, chiunque ambisce a partecipare ad un Mondiale. Devo lavorare con la Lazio e aspettare. Se avrò una possibilità sarò molto contento, altrimenti non potrò far altro che andare in vacanza e lo guarderò da casa". Sulla lotta Scudetto in Serie A non si sbilancia: "Napoli e Juventus sono due grandi squadre, le abbiamo affrontate entrambe ultimamente e mi hanno davvero impressionato. Non saprei, non mi sbilancio, è però un duello appassionante, quello posso dirlo".