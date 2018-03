Amichevoli internazionali: Olanda ed Inghilterra pronte ad animare il venerdì sera

Due formazioni che vivono diversi momenti, interessate comunque a vincere per dare una gioia ai propri tifosi. Non potrebbe essere descritta diversamente Olanda-Inghilterra, match che metterà di fronte una realtà vogliosa di riscatto ed un'altra che invece si giocherà le proprie chances ai Mondiali di Russia 2018. Alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam, i ragazzi di Koeman dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3, modulo offensivo che si presta perfettamente alle caratteristiche dei calciatori olandesi. Davanti a Cillessen, la difesa a quattro composta da Hateboer, van Dijk, de Vrij ed Aké. Ai lati dell'unica punta Dost, Babel e Depay, mentre saranno Strootman e Wijnaldum le mezz'ali a sostegno di de Roon.

Disposizione tattica analoga per quanto riguarda il peso specifico, poi, per gli inglesi, con Southgate che si affiderà a Vardy in avanti, incaricato di sostituire l'infortunato Harry Kane. Davanti al portiere Hart, i centrali dovrebbero essere, Stones, Dier e Maguire, con gli esterni Walker e Young incaricati di indietreggiare anche in fase di ripiegamento difensivo. Nella zona centrale del campo, infine, Henderson e Lallana. Grande attenzione, poi, per le ali offensive Sterling ed Alli, reduci da un positivissimo momento personale con le maglie di Manchester City e Tottenham.

Contrariamente a quello che potrebbe sembrare, nelle ultime cinque partite l'Inghilterra non è riuscita mai a vincere contro l'Olanda, con gli olandesi sorridenti nelle precedenti due sfide. L'anno scorso, in Inghilterra, i tulipani vinsero di rimonta grazie ai goal di Janssen e Narsingh, bravi a rimontare l'iniziale rete di Vardy. Nel "lontano" 2012, l'emozionante sfida finì addirittura 2-3. Successe tutto nel secondo tempo: dopo la reti di Robben ed Huntelaar, gli inglesi riuscirono a pareggiare con Cahill e Young. Regalò il successo ai suoi, Arjen Robben.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLANDA-INGHILTERRA:

Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Van Dijk, de Vrij, Aké; Wijnaldum, de Roon, Strootman; Babel, Dost, Depay.

Inghilterra (3-4-3): Hart; Stones, Dier, Maguire; Walker, Henderson, Lallana, Young; Alli, Vardy, Sterling.