Inter - Zanetti: "Champions obiettivo raggiungibile, derby da sempre partita importantissima"

Javier Zanetti resterà sempre uno dei calciatori più rappresentativi della storia dell'Inter, forse il più rappresentativo. Intervistato in esclusiva da Premium Sport, il vicepresidente nerazzurro ha parlato della probabile conquista della Champions League da parte del suo club: "La Champions come regalo per i 110 anni dell’Inter? Sono molto fiducioso, questa squadra sta facendo bene e il gruppo ci tiene.

Continua, Zanetti: "Tutte le squadre hanno delle difficoltà, ma l’importante è saperle superare e questa squadra ha dimostrato di potercela fare. La Champions un obiettivo raggiungibile". Passaggio importante anche sulla prossima coppia offensiva dell'Inter, composta da Icardi e Lautaro Martinez: "Martinez ha il futuro davanti. Può tranquillamente giocare in coppia con Icardi, anche in nazionale. Icardi sta dimostrando di poter aspirare al Mondiale. Non so quali saranno le scelte definitive del c.t., posso solo dire che noi siamo contentissimi di Mauro. È il nostro capitano e sta dimostrando il suo valore. Martinez ha tutto il futuro davanti. Lui e Icardi possono formare una gran coppia. Anche in nazionale".

In ultimo, Javier Zanetti ha parlato del derby contro il Milan, vero e proprio incrocio-verità per due formazioni che vorrebbero conquistare un posto nell'Europa che conta: "Il derby è sempre una partita importantissima perché è molto sentita. Si affronteranno due grandi squadre che hanno lo stesso obiettivo. Ma prima dobbiamo pensare al Verona, poi prepareremo al meglio la sfida al Milan" conclude l'argentino.