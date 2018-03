Juventus - Squadra divisa dalle nazionali, a Vinovo prosegue il recupero degli infortunati

Ieri pomeriggio la Juventus è tornata ad allenarsi allo Juventus Training Center di Vinovo agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri. Un gruppo non troppo folto a causa degli infortunati e dei nazionali ha cominciato a preparare l'impegno di campionato contro il Milan, con uno sguardo anche all'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid.

Per la seconda partita è cruciale soprattutto il recupero degli infortunati, attualmente cinque di cui quattro fondamentali. Se infatti Howedes ormai è assodato come oggetto misterioso e poco utile al progetto bianconero a causa dei continui infortuni, Cuadrado, Bernardeschi, Chiellini ed Alex Sandro sono giocatori che fanno la differenza quando a disposizione di Allegri. Per il colombiano la storia è ancora lunga, i dolori post-operazione continuano e l'esterno non riesce a scattare come vorrebbe. Notizie positive, invece per Bernardeschi. La terapia conservativa sembrerebbe dare i suoi frutti, con l'ex viola che gira sorridente per i corridoi di Vinovo infondendo fiducia nel proprio tecnico, sempre più speranzoso di averlo a disposizione per la trasferta del Bernabeu. Più vicino, invece, il rientro di Chiellini e Alex Sandro. I due difensori, entrambi con problemi alla coscia destra, sono monitorati day by day e saranno comunque tenuti a riposo contro il Milan, così da averli freschi per l'impegno di Champions League.

Monitorati giorno per giorno lo saranno anche i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Tredici i giocatori in giro per il mondo e quasi tutti saranno impegnati da titolari nelle amichevoli di questo week end. Solo nel match tra Italia ed Argentina dovrebbero scendere in campo Buffon, Rugani e Higuain, con De Sciglio pronto a subentrare dalla panchina qualora ce ne fosse bisogno. Titolari saranno anche Szczesny, Benatia, Lichsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi e Mandzukic, tutti impegnati quest'oggi con le rispettive selezioni. In ballottaggio Douglas Costa, impegnato contro la Germania del compagno Khedira.