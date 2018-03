Roma, allarme turco: si ferma Under

La sosta nazionali porta sempre apprensione tra i tifosi ed i club che prestano i loro giocatori alle varie selezioni in giro per il mondo a causa dell'elevato numero di infortuni che si sono registrati negli ultimi anni ed anche in questa tornata di amichevoli internazionali non sono mancati. Il primo è stato Alex Sandro, esterno in forza alla Juventus, ora tocca ad un giocatore della Roma: Cengiz Under.

L'esterno offensivo è stato chiamato da Mircea Lucescu, ct della nazionale turca, per le due amichevoli contro Montenegro ed Irlanda, ma nella preparazione del primo test match si è fatto male. Under ha riportato una distorsione al ginocchio durante l'allenamento di mercoledì e gli esami strumentali hanno dato esito negativo, anche se il classe 1997 ha continuato ad allenarsi a parte. La Roma ed Eusebio Di Francesco hanno potuto tirare un sospiro di sollievo visionando le immagini degli esami e dei suoi allenamenti personalizzati: nella zona interessata del ginocchio, infatti, non si evidenzia nessun gonfiore, sintomo che nessun legamento è stato intaccato.

L'ex allenatore dello Shakthar Donestk, squadra peraltro recentemente eliminata dalla Roma nella Champions League, ha già comunicato in conferenza stampa che il talento non scenderà in campo nel match amichevole contro l'Irlanda, mentre per quello contro il Montenegro si valuterà settimana prossima. Se lo staff medico della Turchia lo dichiarerà come non utilizzabile, il giocatore tornerà subito a Roma in modo che possa sottoporsi alle terapie dello staff giallorosso, qualora ce ne fosse bisogno, e per preparare al meglio il lunch match di sabato 31 Marzo contro il Bologna. Under farà di tutto per essere presento nella trasferta felsinea, anche perché la sua vena ispiratrice e realizzativa è in questo momento l'arma in più dei capitolini.