La voglia di Meret: "Non penso al mercato, l'Europeo U19 sarà una grande occasione per me"

Alex Meret potrebbe essere il futuro della Nazionale Italiana di Calcio. Il portiere dell'Under 21, di proprietà dell'Udinese ma in forza alla SPAL, sta seriamente interessando i grandi club europei a suon di parate e di ottime prestazioni. Intervistato in esclusiva da Rai Sport, il giovane estremo difensore ha parlato del futuro della porta della Nazionale: "Finché c’è Gigi in porta siamo in buone mani. Continua a fare bene, lo si è visto anche ieri sera con l’Italia. Merita ancora il posto da titolare. Quando sarà il turno degli altri, vedremo. In Nazionale è un momento di passaggio, con queste amichevoli che servono a rifondare tutta la squadra. Spero si possa ripartire al meglio".

In seguito, Meret ha detto la sua sulla prossima sfida contro la Serbia: "Sarà una gara dura ma siamo consci delle nostre possibilità, anche se sarà in trasferta possiamo andare a fare risultato. Siamo dispiaciuti per com’è andata contro la Norvegia perché eravamo superiori e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato".

Passaggio importante, poi, anche quello sull'Europeo Under 19, che metterà Meret di fronte a calciatori affermati e talentuosi: "Sarà un momento importante, un percorso di crescita dove dovremo dare il massimo e sfruttare ogni singolo momento per arrivare preparati ad un evento importantissimo come l’Europeo in casa". Infine, un punto sul futuro: "A giugno torno a Udine, sono di proprietà dell’Udinese. Poi vedremo, ma adesso non penso al mercato".