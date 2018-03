Conti: "L'importante era mettere minuti nelle gambe, ora sto bene"

Andrea Conti è pronto a calcare di nuovo i campi di Serie A. Il terzino destro del Milan, reduce da un lungo periodo di degenza dopo il brutto infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha ormai smaltito anche i postumi dell'intervento, continuando a mettere minuti nelle gambe. Intervistato in esclusiva da Premium Sport, Conti ha parlato proprio delle sue sensazioni: "Sto bene, era importante mettere minuti nelle gambe anche se in una partita non con i ritmi della serie A. So già cosa vuole il mister da noi e questo è un bene. Dobbiamo continuare a lavorare".

In seguito, Conti ha analizzato una possibile scelta di giocare in Primavera per recuperare sempre più la condizione migliore: "Non ne abbiamo ancora parlato con il mister. Giocare una partita di campionato dall’inizio sarebbe complicato, qualche spezzone potrei essere in grado di farlo. C’è ancora una settimana di lavoro davanti dove posso crescere ancora. Il mister sa sicuramente cosa sia giusto fare".

Passaggio importante, infine, anche sulla sua capacità di segnare: "L’anno scorso giocavo con un modulo diverso, ma spero di poter dare il mio contributo in zona gol". Nella scorsa stagione, infatti, il terzino ha stupito con la maglia dell'Atalanta proprio per la sua abilità nel timbrare il cartellino, confermandosi come uno dei calciatori più prolifici della rosa orobica. Certo, il 3-4-1-2 di Gasperini consentiva al classe '94 una manovra maggiore, ma è indubbio che anche in un 4-3-3 il contributo sotto porta di Conti possa essere importante, con buona pace di un Gattuso pronto a riabbracciarlo.