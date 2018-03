Napoli: allenamento mattutino, poi il rompete le righe. Martedì la ripresa

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castelvolturno a conclusione di una settimana che non prevede gare ufficiali nella sua coda poichè c'è la sosta per la disputa delle partite delle Nazionali. ll campionato riprenderà normalmente sabato prossimo, il 31 marzo con Sassuolo-Napoli, 30esima giornata di Serie A. Inizialmente fissata alle ore 15.00, per motivi di Ordine Pubblico poi l'Osservatorio l'ha spostata alle 18.00.

La squadra - ovviamente gruppo ridotto, privo dei Nazionali impegnati con le rispettive Selezioni in giro per il Mondo - ha svolto lavoro di riscaldamento senza palla in avvio e successivamente circuiti di resistenza alla velocità. In chiusura, solita partitella a ranghi misti, si è giocato 7 vs 7, con mister Maurizio Sarri che ha preteso comunque massimo impegno, specie nella fase di gestione del pallone. Dopodichè, tutti negli spogliatoi, sotto la doccia, con appuntamento a martedì, data nella quale è in calendario la ripresa degli allenamenti.

Dai rispettivi ritiri, sono sopraggiunte alcune dichiarazioni. Hanno parlato Elseid Hysaj ed Arkadiusz Milik. L'albanese, intervenuto in conferenza stampa per presentare l'amichevole contro la Norvegia, ha dedicato alcune parole alla sua squadra di club: "Al Napoli stiamo giocando bene, vogliamo vincere lo Scudetto. Sarri? E' un maestro, gioco con lui da sei anni, mi trovo molto bene". L'attaccante polacco invece ha rassicurato tutti circa le sue condizioni fisiche: Il ginocchio è ok, ora sotto con il ritmo partita. Voglio chiudere la stagione al massimo con il Napoli e poi pensare al Mondiale".

Intanto, lo slittamento della gara del 'Mapei Stadium' ha fatto infuriare un pò tutti nel capoluogo campano. I tanti tifosi che avevano già acquistato un tagliando sono stati presi alla sprovvista, e quindi danneggiati. Saranno costretti a disdire prenotazioni di bus, treni ed aerei per il rientro. La pay tv vince su tutto, anche la stampa locale è stata molto critica verso questa scelta, che secondo molti non ha alcun motivo valido alla base.