Udinese - Anche contro il Domzale non si segna (1-0)

Altra sconfitta per l'Udinese, stavolta, fortunatamente, si trattava però solo di un amichevole. Mister Oddo ha provato a sminuire la debacle in Slovenia contro il Domzale, dicendo che si trattava di un semplice allenamento, preoccupante però l'atteggiamento della squadra nella prima frazione di gara. Meglio nella ripresa, ma le difficoltà in avanti, causate dalla mancanza di elementi, restano gigantesche. Molti i profili della Primavera provati, per sopperire ai Nazionali assenti in questa settimana e mezzo. Si fa notare nella ripresa Varesanovic con un paio di spunti interessanti.

Formazione Domzale: Tetičkovič, Klemenčič, Širok, Bizjak, Ibraimi, Kirm, Ibričič, Dobrovoljc , Rom, Čerin, Husmani. All. Rožman

Formazione Udinese: Borsellini, Nuytinck, Varesanovic, Samir, Danilo , Pontisso, Zampano, Widmer, M. Lopez, De Paul, Garmendia . All. Oddo

PRIMO TEMPO

Parte meglio il Domzale, con Borsellini costretto ad intervenire con i pugni per allontanare un pericoloso spiovente proveniente da calcio d’angolo. Ritmi molto blandi. Al 23' palla in verticale per Bizjak che una volta in area calcia a rete di sinistro, ma Borsellini blocca a terra senza patemi. Tempo altri cinque minuti e gli sloveni passano in vantaggio: Sirok crossa dalla destra verso l’area, in mezzo alla quale l’accorrente Čerin è il più lesto di tutti a inserirsi e a deviare il pallone in rete con la punta del piede. Primi quaranticinque minuti che non danno altri spunti. Offensivamente assente l'Udinese.



SECONDO TEMPO

Girandola di cambi e i bianconeri provano a cercare il pareggio, dapprima con De Paul, la cui conclusione è contrastata da un difensore, e subito dopo con Varesanovic che sfiora l’incrocio dei pali in semirovesciata. Al 16’ lo stesso bosniaco (tra i più pimpanti degli elementi della Primavera) innesca De Paul che mette in mezzo per l’accorrente Maxi Lopez anticipato nel momento della conclusione a rete. È monologo dell'Udinese. Al 30’ conclusione rasoterra di De Paul da fuori area che si spegne di poco a lato. Pochi minuti dopo Maxi si presenta a tu per tu con il portiere avversario da posizione defilata, ma il portiere avversario rimane lucido fino all’ultimo e riesce a deviare la sua conclusione con i piedi.



Al 38’ lampo nel buio del Domzale, che però rischia di chiudere la partita: Borsellini è costretto a superarsi su una conclusione estemporanea di Rubin lesto a battere verso la porta un traversone giunto dal versante sinistro. Nel finale ci riprova l’Udinese con un cross teso dalla destra di Zampano sul quale si avventano sia De Paul che Maxi Lopez ma entrambi con un attimo di ritardo per poter ribadire a rete. Al 44’ di nuovo il Domzale pericoloso con Rubin che si porta a tu per tu con Borsellini, ma la sua conclusione è decisamente fuori controllo. Nell’ultimo dei tre minuti di recupero concessi dall’arbitro Zampano crossa teso dalla destra ma Djoulou sottoporta non riesce a ribadire in rete un’occasione propizia.