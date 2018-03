Serie B - Donnarumma stende il Pescara: l'Empoli vince 0-1

Ne match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B l'Empoli vince 1-0 in casa del Pescara e consolida il suo primato in classifica. La rete decisiva viene messa a segno da Donnarumma mentre il Pescara rimpianti con il palo di Coulibaly ed il rigore sbagliato da Pettinari al termine della prima frazione di gioco. Con questo successo, come detto, la squadra toscana consolida il primato con 60 punti mentre gli abruzzesi restano nelle zone pericolanti con 37.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Pescara con Pettinari e Mancuso a comporre il tandem offensivo mentre l'Empoli risponde col 4-3-1-2 con Traorè a supporto della coppia d'attacco formata da Caputo e Donnarumma.

Il canovaccio tattico della gara è chiaro sin da subito con l'Empoli che fa la partita mentre il Pescara aspetta nella propria metà campo. Al 7' primo cambio forzato per i toscani con Brighi che prende il posto dell'infortunato Krunic ma, poco dopo, arriva il vantaggio con Donnarumma, su invito di Caputo, batte da due passi Fiorillo, 0-1. Il Pescara accusa il colpo ma al 30' ha la prima occasione per pareggiare con Machin che mette al centro, Gabriel respinge sui piedi di Coulibaly che da pochi metri centra il palo. La seconda chance arriva al 40' con Mancuso che, approfitta di un errore difensivo dell'Empoli, ed entra in area. Gabriel lo atterra e l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Pettinari calcia come peggio non può e l'estremo ospite blocca.

La prima occasione della ripresa è per l'Empoli con con Pasqual che ci prova direttamente da calcio di punizione, palla alta di poco. Al 53' ospiti ad un passo dal raddoppio con Caputo che conclude col mancino da ottima posizione ma trova solo l'esterno della rete. Epifani si gioca la carta Bunino ma è sempre l'Empoli a rendersi pericoloso con un tiro-cross di Pasqual smanacciato da Fiorillo. Al 74' Pescara ad un passo dal pareggio con Brugman che, dalla linea del dischetto, spara alto col destro. Nel finale di gara la squadra abruzzese ci prova con tutte le sue forze ma l'Empoli non corre grossi rischi e porta a casa il successo: all'Adriatico termina 0-1 per i toscani.