Roma: lunedì ripresa degli allenamenti, a breve l'ingaggio di Ante Coric

Nonostante la pausa delle Nazionali, non può fermarsi la preparazione della Roma di Eusebio Di Francesco, incaricata di fare punti contro il Bologna e di attrezzarsi al meglio per affrontare il proibitivo quarto di Champions League contro il Barcellona. Nella giornata di ieri, allenamento mattutino per i giallorossi, che nell'ultima sessione settimanale si sono concentrati prettamente sulle manovre difensive. Dopo il classico allenamento muscolare, Eusebio Di Francesco ha guidato i suoi proponendo esercizi difensivi e di recupero palla, concludendo il tutto con una partitella finale. Ancora individuale per Karsdorp e Defrel, gli allenamenti riprenderanno domattina.

Sul fronte mercato, la Roma pare aver piazzato il colpo Ante Coric, mediano croato attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. Perno del club della Capitale nonostante la giovanissima età, il centrocampista sarebbe un rincalzo in ottica futura di Daniele De Rossi e Gonalons, mai seriamente convincente in mediana. Secondo le indiscrezioni lanciate da Il Messaggero, Monchi starebbe attenendo gli esiti del fair play finanziario prima di ufficializzare il colpo, mantenendo comunque fitti contatti con la Dinamo. Costo dell'operazione: 12 milioni di euro. Lo stesso dirigente giallorosso ha poi fatto l'indiano in merito al presunto interesse romanista per Marko Johansson, giovane portiere del Malmoe: "Non lo conosco", avrebbe infatti chiosato Monchi a Il Romanista.

Al Mundo Deportivo, Monchi ha invece parlato della stagione della Roma fino ad ora: "Dobbiamo essere soddisfatti per quello che abbiamo fatto in Champions, non solo per essere arrivare ai quarti ma anche per essere arrivati primi in un girone difficile davanti a Chelsea e Atletico Madrid. È stato un anno difficile perché c’è stato un cambio di allenatore e di ds, Francesco Totti si è ritirato e sono partiti giocatori importanti. Nel complesso sono soddisfatto, sono sicuro che possiamo fare meglio, siamo felici per la crescita del club a livello internazionale. Aver raggiunto i quarti di Champions ci rende soddisfatti".