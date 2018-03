Genoa: Ballardini non è certo della conferma, Criscito vicino al ritorno a Genova

Davide Ballardini potrebbe lasciare Genova. A confermarlo, La Repubblica di Genova, che nella giornata di oggi avrebbe sottolineato i rapporti non idilliaci tra tecnico e presidente Preziosi. Nonostante un andamento importante in campionato ed una salvezza a portata di mano, il numero uno del Genoa non ha ancora sciolto le riserve, aumentando i dubbi di un'intera tifoseria. Assoluto idolo della folla, il tecnico ex Palermo e Bologna ha praticamente risollevato le sorti di una rosa data per spacciata dopo la negativa gestione-Juric. Ballardini ha inoltre saputo unire i nuovi acquisti ai calciatori già presenti, creando un gruppo coeso e a tratti micidiale.

Nella giornata di oggi, comunque, il Genoa ha ripreso gli allenamenti, preparandosi al meglio in vista della partita contro la SPAL. Durante la sessione pomeridiana, il tecnico ha fatto la conta degli assenti per le Nazionali, il cui rientro è previsto addirittura per la giornata di domani. Grande attenzione per Galabinov, che nelle prossime ore verrà valutato dopo un infortunio rimediato in Nazionale. Contro gli estensi di Semplici, Ballardini dovrebbe comunque affidarsi ai titolarissimi vista la delicatezza della sfida. Vincere, potrebbe infatti regalare serenità ai rossoblu, che dovranno riprendere il discorso con il successo interrotto contro l'Inter, tre giornate fa.

Sul mercato, sembra vicinissimo il ritorno di Domenico Criscito, che si è imposto all'attenzione nazionale proprio grazie al Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Liguria, il fluidificante ex Zenit San Pietroburgo starebbe per firmare un contratto fino al 30 giugno 2023. Una vera e propria scelta di cuore, per Criscito, che presumibilmente concluderà la sua carriera al Grifone nonostante l'interesse dell'Inter. La firma dovrebbe arrivare a giorni, il Genoa potrebbe presto riabbracciare un calciatore esperto e voglioso di dire ancora la sua in Italia.