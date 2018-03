Juventus, si prosegue sulla doppia pista in mediana: tutto su Emre Can e Pellegrini

Giovani, di qualità ed a basso costo. Questo è il target degli uomini mercato della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. In particolare, Marotta e Paratici si concentreranno sul reparto di centrocampo, dove i bianconeri necessitano maggiormente di rinforzi – aspettando di capire il futuro di due elementi importanti come Khedira e Marchisio.

Il primo nome che da tempo è sul taccuino della dirigenza juventina è Emre Can: con il tedesco i colloqui sono già stati avviati, dal momento che il suo contratto con il Liverpool è in scadenza il 30 giugno e – per ora – non sembrano esserci i margini di un rinnovo con i Reds, anche se il Sun parla di un nuovo tentativo di Jurgen Klopp che offre 200mila sterline a settimana. La proposta della Vecchia Signora è ormai acclarata – 5 milioni di euro a stagione per 4 o 5 anni -, ma il centrocampista non ha ancora dato il suo assenso definitivo, forse in attesa della chiamata di altre squadre come Real Madrid o Manchester City; ecco dunque che ci si attende un imminente rilancio della Juventus per evitare beffe, con lo stesso Marotta a mettere pubblicamente pressione al giocatore - “Lui è il nostro primo obiettivo” ha dichiarato il direttore generale. Se si dovesse concludere positivamente l’operazione, Massimiliano Allegri si ritroverebbe un nuovo centrocampista – classe ‘94 - dinamico, duttile ma che non disdegna giocate di qualità, con un costo pari a 0. Così in cassa rimarrebbe un bel gruzzoletto per il secondo colpo, e qui la pista calda è quella italiana.

Acclarata l’enorme stima del tecnico livornese per Bryan Cristante, sembra però che il primo obiettivo in questo senso sia un altro, cioè Lorenzo Pellegrini. Classe ‘96, Pellegrini ha un contratto con la Roma fino al 2022, ma l’accordo prevede una clausola di risoluzione pari a 25 milioni – che si può alzare fino ad un massimo di 30 – e quindi, violando questa clausola, la trattativa non includerebbe l’obbligo di avere l’ok da parte del club giallorosso per chiudere l’affare. Il giocatore allontana le voci, dicendo di voler proseguire la sua avventura nella Capitale, però è chiaro che queste parole non possono essere considerate definitive, e la Juventus crede nel doppio colpo. Con un occhio ai conti.