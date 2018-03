Milan, meno cinque alla sfida contro la Juventus: Romagnoli e Calabria recuperati

Dopo la pausa per le Nazionali, sabato ritornerà il campionato. Il Milan sarà di scena a Torino contro la Juventus prima in classifica.

I rossoneri sono ancora in corsa per il quarto posto che, da missione impossibile nel corso del girone d'andata, si è trasformato in obiettivo nuovamente possibile per la banda di Gattuso. La pausa è arrivata nel momento giusto per il Milan che aveva bisogno di ricaricare le batterie in vista delle prossime sfide: sabato, come detto, all'Allianz stadium, e poi mercoledì per il recupero del derby contro l'Inter, anche se la partenza di 13 nazionali non avrà fatto gioire Gattuso.

ROMAGNOLI E CALABRIA RECUPERATI

In questi giorni Gattuso si sta allenando con la rosa ridotta e non prima di mercoledì avrà tutti i giocatori a propria disposizione. Difatti, come hanno sottolineato i colleghi di Milan Tv, questa sera André Silva sarà a Ginevra per Portogallo-Olanda, domani toccherà a Donnarumma, Bonaventura, Bonucci e Cutrone con l’Italia impegnata contro l'Inghilterra, Rodriguez con la Svizzera, Zapata con la Colombia, Kessie con la Costa d’Avorio, Calhanoglu con la Turchia. Nella notte Gustavo Gomez invece giocherà per il suo Paraguay.

Nel frattempo però può tirare un sospiro di sollievo, difatti Romagnoli e Calabria hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sabato contro la Juventus dovrebbero entrambi partire dal primo minuto. L'unico giocatore in dubbio per la trasferta contro i bianconeri è Ignazio Abate.

Contro la Juventus Gattuso dovrebbe schierare il Milan con i titolarissimi. In porta agirà Gigio Donnarumma, difesa a quattro composta da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo ci saranno Kessie, Biglia e Bonaventura. In attacco invece spazio a Cutrone, preferito a Kalinic ed Andrè Silva, al suo fianco Suso e Calhanoglu.

Domani è prevista la ripresa dei lavori a Milanello.