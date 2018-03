Spal: a Marassi senza Kurtic. Semplici vince la 'Panchina d'argento 2017'

Il pareggio casalingo conquistato contro la Juventus è un dolce ricordo, carburante per preparare i prossimi impegni di campionato. La Spal, domenica, è attesa dalla gara di Marassi in casa del Genoa, in palio punti pesanti in ottica salvezza. D'altronde, per il 'Cerbiatto', sono 9 finali da giocare al massimo, cercando di conquistare più punti possibile per tentare di tenersi dietro almeno due squadre. Il Benevento, fanalino di coda e staccatissimo, non fa testo, poichè è già con oltre un piede e mezzo in cadetteria, spacciato. Se il campionato finisse ora, la compagine ferrarese sarebbe salva, è quart'ultima con un solo punto di vantaggio dal Crotone. Però, gli spallini, hanno una gara in più, quella giocata di sabato quando il turno fu funestato e dalla notizia della tragica morte del difensore fiorentino Davide Astori e quindi rinviato.

Fonte: SPAL official Twitter

Rientrerà subito dopo la gara con l'Italia under 21 il portiere Meret, che difenderà i pali della squadra biancoceleste a Genova. Semplici dovrà trovare un sostituto a Kurtic, poichè salterà la sfida in terra ligure in virtù del turno di squalifica comminatogli dal Giudice Sportivo. Un'assenza pesante, poichè la Spal aveva molto giovato della presenza del centrocampista sloveno nelle precedenti uscite. Potrebbe riavere una maglia dall'inizio Viviani in mezzo al campo al fianco di Schiattarella e Grassi. Il regista ex Bologna si sta allenando bene, quindi con ogni probabilità verrà premiato dal suo allenatore. E' acciaccato Mattiello, sta lavorando a parte, va verso il forfait: sulla corsia sinistra può spuntarla Costa. E' sempre indisponibile Borriello, la sua stagione - dopo quelle brillanti vissute in Sardegna al Cagliari - è assolutamente da dimenticare, per lui in primis, ma anche per i tifosi ferraresi che nella sua figura avevano riposto tante speranze ad inizio stagione.

Intanto, bel riconoscimento per Leonardo Semplici, il quale a Firenze è stato eletto vincitore della 'Panchina d'argento 2017' come miglior allenatore della Serie B 2016/2017, culminata con la promozione della Spal nella massima categoria. Queste le dichiarazioni del trainer spallino con il trofeo tra le mani: "E' una bella soddisfazione, un riconoscimento che arriva dopo un percorso bellissimo con la mia società, la mia squadra e che ci onora. Sarebbe bello quest'anno coronarlo con la salvezza che concluderebbe il percorso iniziato qualche anno fa". Semplici è poi ritornato sulla gara pareggiata contro la Juventus: "Quella gara ci deve dare convizione, autostima, ma dobbiamo restare con i piedi per terra perchè non abbiamo fatto ancora nulla. Il nostro traguardo è lontano e pieno di difficoltà però ci stiamo preparando al meglio per cercare di fare un rush finale che ci possa permettere di arrivare alla salvezza, un traguardo che noi tutti vogliamo ottenere".