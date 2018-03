Crotone: contro la Fiorentina spazio al 4-3-3, Zenga recupera Nalini

Ripresa degli allenamenti in casa Crotone. In vista della prossima sfida contro la Fiorentina, i calabresi hanno cominciato la sessione di ieri con il consueto circuito di riattivazione muscolare, passando poi ad esercitazioni tecnico-tattiche. Ha concluso la sessione, una serie di partitelle da un quarto d'ora ciascuno. Oggi, invece, doppia seduta agli ordini di mister Zenga, assente ieri a causa dell'evento "Panchina d'Oro". Ai margini dell'allenamento, ha parlato anche Capuano: "Settimana scorsa abbiamo lavorato bene nonostante la sosta - ha detto - ora continuiamo a lavorare al meglio per farci trovare pronti. Bisogna allenarsi sempre al massimo dell’attenzione, seguire le indicazioni del mister ed essere, come sempre, tutti uniti”.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Calabria, i rossoblu dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-3, modulo che meglio valorizza i calciatori a disposizione di mister Walter Zenga. Davanti a Cordaz, la difesa a quattro dovrebbe essere formata Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella, anche se il terzino destro sarà in ballottaggio fino all'ultimo con Sampirisi. In attacco recupera Nalini, che si gioca il posto con Stoian, mentre non dovrebbero avere problemi né Ricci né Marcello Trotta. Nella zona mediana del campo, duello tra Barberis ed Ajeti, mentre ci saranno Mandragora e Benali.

Zenga pensa dunque ad una formazione spregiudicata ed offensiva in vista della trasferta del Franchi, un match delicatissimo che potrebbe seriamente cambiare le sorti di una stagione. Fare punti contro la Fiorentina e fuori casa, infatti, darebbe morale e fiducia al Crotone, che così facendo affronterebbe senza paura la parte finale di campionato. Non sarà facile, ma gli Squali hanno l'obbligo di provarci.

PROBABILE FORMAZIONE ANTI-FIORENTINA:

Cordaz; Faraoni/Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis/Ajeti, Mandragora; Nalini/Stoian, Trotta, Ricci.