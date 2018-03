Cagliari, parla Ceppitelli: "Col Toro dobbiamo fare punti"

Il Cagliari è reduce dalla vittoria di Benevento, una vera e propria boccata d'ossigeno dopo un periodo decisamente no, che aveva visto i sardi piombare pericolosamente a ridosso della zona retrocessione. Ad oggi, il cuscino dalla 'red zone' è di 5 punti, non rassicurante, ma una discreta base di partenza per poter affrontare le restanti 9 partite al massimo.

Il difensore centrale Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, ha parlato in vista della sfida contro il Torino a 'La Nuova Sardegna'. Diversi i temi trattati, ovviamente il suo pensiero è già rivolto alla partita di sabato, da disputare contro il Torino allenato da Walter Mazzarri: "Il Toro verrà da noi alla Sardegna Arena per cercare il riscatto dopo alcune prestazioni negative. Ma noi in casa dobbiamo fare punti con l'atteggiamento giusto. Mai come quest'anno il campionato è molto livellato, c'è grande equilibrio e di conseguenza ogni partita è parecchio insidiosa. Soprattutto tra le mura amiche dobbiamo costruire la nostra salvezza. Dobbiamo guardare solo a noi stessi, non ci deve interessare ciò che accade in casa d'altri. Lavorare e stare concentrati sui nostri obiettivi, questo dovrà essere il nostro mantra da qui a maggio. Belotti? E' un grandissimo attaccante, un campione. Spero che riesca a trovare il gol con la Nazionale, noi faremo di tutto per non farglielo trovare".

Il successo di Benevento vero carburante per la truppa rossoblù: "Una vittoria che ci ha dato la giusta carica ma anche la sosta è stata importante per ricaricare le pile e preparare la prossima sfida nel migliore modo possibile. Fa sempre bene. Anche perché abbiamo un bel filotto di partite da affrontare, ed il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibile". Lo scorso anno Bruno Alves, quest'anno Leandro Castan come compagno di squadra. Ormai la lingua portoghese non è più sconosciuta per Ceppitelli: "Un piacere stare insieme a giocatori così importanti. Oltre che per le qualità che tutti conoscono, Leandro mi ha colpito per il suo vigore e carattere".