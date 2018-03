Napoli, Sarri verso il Sassuolo: Hysaj ed Hamsik verso il forfait

Allarme rosso in casa Napoli. Le pessime notizie per Maurizio Sarri, impegnato nel centro sportivo di Castelvolturno per preparare la trasferta in casa del Sassuolo di sabato pomeriggio, arrivano dal ritiro dell'Albania di Christian Panucci: in occasione della sfida degli albanesi contro la Danimarca, il terzino destro partenopeo Elseid Hysaj è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco al ventesimo della ripresa a causa di una distorsione al ginocchio sinistro. Preoccupano le sue condizioni, non solo per la imminente trasferta che il Napoli dovrà giocare in casa del Sassuolo, ma anche per il prosieguo del campionato.

Il terzino ex Empoli tornerà all'ombra del Vesuvio in mattinata, prima di effettuare gli esami strumentali del caso nel pomeriggio, al centro sportivo degli azzurri. Si va verso il forfait per la gara del Mapei Stadium, con Maggio pronto a sostituirlo sulla destra. Assenza, probabile, dell'albanese che si unirà a quella di Marek Hamsik, in via di guarigione dopo l'operazione alle tonsille della settimana scorsa e ancora non al meglio dopo i fastidi muscolari che lo hanno costretto ad uscire dal campo nella gara interna contro il Genoa successivamente vinta 1-0 con gol di Albiol. Al suo posto Zielinski è pronto a farne le veci.

Ottimismo invece per le condizioni di Vlad Chiriches, che dopo un lungo stop potrebbe e dovrebbe tornare a disposizione sabato per la trasferta in Emilia Romagna. Cresce in positivo anche quella di Arkadiusz Milik, che dopo esser sceso in campo nell'amichevole con la maglia della Polonia contro la Nigeria, ha così parlato alla vigilia della gara con la Corea: "Sto benissimo. Dopo uno stop di quasi cinque mesi, ovviamente, è difficile tornare al massimo in tre settimane. Serve tempo, è la cosa che conta di più. Ovviamente nessun match amichevole può nemmeno lontanamente ricordare l'atmosfera che si vive durante una Coppa del Mondo, ma per me è comunque fondamentale essere in campo perché so che ogni minuto di partita mi avvicina ulteriormente alla mia miglior forma".