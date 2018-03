Roma: mattinata di lavoro, torna in gruppo Defrel

Si è allenata questa mattina la Roma a Trigoria, agli ordini di mister Eusebio Di Francesco e del suo staff. Si prepara la gara di sabato, la trasferta al 'Dall'Ara' di Bologna, in calendario alle ore 12:30. Sarà la sfida che aprirà ufficialmente la 30^ giornata di campionato di Serie A.

L'allenatore giallorosso ha tutti i buoni motivi per essere felice, in quanto, al netto dei nazionali che arriveranno alla spicciolata entro la giornata di giovedì, ha tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per Rick Karsdorp che prosegue il lavoro individuale. Seduta di lavoro abbastanza intensa, che si è aperta con esercizi in palestra. Poi la truppa si è diretta sui campi di gioco per iniziare un lavoro di attivazione muscolare. Dopodichè, Di Francesco ed i suoi uomini hanno tenuto sulla corda la squadra con esercitazioni tattiche, prima di concludere il tutto con la partitella a campo ridotto, ma contro la Primavera. In gran spolvero l'italo-egiziano Stephan El Shaarawy, destinato a partire dal 1' nel capoluogo emiliano. Poichè l'allenamento è stato intenso e si è protratto per più tempo rispetto alla tabella di marcia prevista, è stata annullata la sessione pomeridiana, quindi il gruppo è stato lasciato libero. Ha lavorato con i compagni l'attaccante francese Gregoire Defrel. La redazione di Roma TV ha annunciato il programma settimanale degli allenamenti della squadra di Eusebio Di Francesco sino al match di sabato. Il gruppo tornerà a lavorare domani pomeriggio, mentre giovedì e venerdì (giornata di rifinitura) sono previste due sessioni al mattino.

La Roma è impegnata sul campo a difendere il terzo posto dagli assalti dell'Inter e della Lazio, è proiettata all'impegno di Champions League contro il Barcellona, ma pensa già al prossimo mercato estivo. L'ultima idea romanista è Josip Ilicic, giocatore che piace molto alla dirigenza ed al direttore sportivo Monchi. Secondo alcune fonti vicine alla società, i vertici giallorossi sono già al lavoro per tentare di portare nella Capitale il talentuoso giocatore sloveno nel corso della prossima finestra di calciomercato.