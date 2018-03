Serie B: spicca Frosinone-Venezia, occhio alla zona retrocessione

Prima delle meritate vacanze pasquali, non si ferma la Lega B. Partendo dalle big, cerca il quarto successo consecutivo l’Empoli, in casa e contro una Salernitana davvero in forma dopo le ultime tre partite. I toscani di Andreazzoli sono più forti, occhio agli uomini di Colantuono. Deve necessariamente vincere, poi, il Frosinone di Moreno Longo, che al Benito Stirpe proverà a superare un Venezia felice dopo il successo contro il Cittadella. Difficile fare pronostici, i ciociari non possono fallire. Più agevole il turno del Palermo, che contro una ritrovata Virtus Entella Chiavari proverà a vincere per tenere il passo delle altre due corazzate. I liguri venderanno cara la pelle, potrebbero esserci sorprese.

Senza successo da tre turni, sfida casalinga per la Cittadella, che contro lo Spezia vorrà sicuramente conservare la quarta posizione. Non sarà facile battere i liguri, i veneti vorranno però i tre punti. Reduce da un grande successo contro il Brescia, il Bari cerca la vittoria anche contro un Ascoli penultimo e dunque ugualmente bisognoso di sorrisi. I ragazzi di Fabio Grosso dovrebbero avere vita facile, tanto interesse sul gioco piceno. Vuole dimenticare la scorsa giornata, invece, il Perugia, contro una Cremonese che non sembra più capace di vincere. Guai a sottovalutare i ragazzi di Attilio Tesser, gli umbri partirebbero però favoriti. Novanta minuti lontani dal Tardini, al contrario, per il Parma, contro un Avellino che non vince da quattro turni. Si prevede una sfida equilibrata e tirata.

Scivolando nelle zone di bassa classifica, sfida proibitiva per la Ternana, in casa di un Carpi reduce dal brutto KO subito in casa del Palermo. I falconi vorranno giustamente riprendersi, gli umbri devono necessariamente fare punti. Discorso analogo anche per la Pro Vercelli, in casa di un Foggia leggermente in flessione rispetto all’exploit delle precedenti giornate ma comunque da non sottovalutare. I piemontesi dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sfida tra formazioni claudicanti, quella tra Cesena e Novara, squadre non ancora compromesse ma comunque poco felici delle rispettive posizioni di classifica. La sfida sarebbe equilibrata sulla carta, quella vecchia volpe di Castori potrebbe spuntarla. Infine, rischiano qualcosina sia Brescia che Pescara, che nella prossima giornata incroceranno le rispettive lame sportive. Potrebbe vincere la voglia di perdere.

DI SEGUITO LE SFIDE DI LEGA B:

28.03. 20:30 Ascoli Bari

29.03. 20:30 Avellino Parma

29.03. 20:30 Brescia Pescara

29.03. 20:30 Carpi Ternana

29.03. 20:30 Cittadella Spezia

29.03. 20:30 Empoli Salernitana

29.03. 20:30 Entella Palermo

29.03. 20:30 Foggia Pro Vercelli

29.03. 20:30 Frosinone Venezia

30.03. 19:00 Novara Cesena

30.03. 21:00 Perugia Cremonese