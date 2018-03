Benevento: contro la Lazio l'obiettivo è quello di onorare una stagione disastrosa

Con una permanenza in Serie A ormai compromessa a causa dello scioccante inizio di stagione, l'unica cosa che conta è quella di fare bene, in casa Benevento, cercando di racimolare punti per concludere al meglio questa tribolata annata. Anche contro la Lazio, dunque, i sanniti dovranno provare a non cedere, cercando di conquistare almeno un pari in casa di una formazione forte e lanciatissima verso la Champions League. Non che sia facile, sia chiaro, ma i timidi segnali di miglioramento visti nelle scorse giornate dovranno diventare il punto di partenza per un qualcosa di positivo, quantomeno per onorare e ringraziare una tifoseria sempre pronta a sostenere una squadra oggettivamente inadatta per la Serie A.

Nella giornata di oggi, allenamento pomeridiano per i sanniti di De Zerbi. Ieri, invece, doppia seduta di allenamento, con l'ex tecnico del Palermo che ha testato i suoi in varie situazioni di gioco, concentrandosi soprattutto su esercitazioni tattiche senza palla e sul lavoro atletico. Buone notizie giungono dall'infermeria, con Sagna che sembra aver recuperato dalla botta degli scorsi giorni. L'ex terzino del Manchester City non verrà comunque rischiato nella sfida di sabato ed è subito stato messo al lavoro prima in piscina e poi sotto l'attenta guida di alcuni fisioterapisti.

Le ultime di formazione vogliono inoltre un Benevento agguerrito, nella sfida di sabato, con De Zerbi pronto ad utilizzare un offensivo 4-3-3 in cui sarà Venuti il sostituto di Sagna. Puggioni in porta, protetto dai centrali Djimsiti e Tosca e dai terzini Letizia e, appunto, Venuti. In attacco confermato Massimo Coda, occhio però all'inserimento in corsa di Diabatè. Nessun problema, invece, per Brignola e Djuricic. Anche a centrocampo qualche piccolo dubbio per il tecnico De Zerbi: Cataldi, infatti, potrebbe sedersi in panchina per far posto a Viola. Nessun dubbio infine per gli altri due centrocampisti Guilherme e Sandro.



PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO:

Puggioni; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola/Cataldi, Sandro, Guilherme; Djuricic, Coda/Diabatè, Brignola.