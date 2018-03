Sassuolo: Berardi deve trascinare la rosa, Iachini si affida a lui ed al 4-3-3

La sfida sarà una di quelle da non sottovalutare. Sabato, alle ore 18, il Sassuolo ospiterà infatti il lanciatissimo Napoli di Maurizio Sarri, squadra forte ed ancora in lotta per uno scudetto storico ed agognato. In leggera ripresa grazie al pari contro la SPAL ed il successo in casa dell'Udinese, i neroverdi navigano ora a +3 rispetto la zona rossa, vantaggio importante ma friabile e dunque da conservare quantomeno intatto fino alla trentottesima giornata. Nella giornata di oggi, il Sassuolo ha sostenuto un allenamento a porte chiuse, con Iachini che riprenderà quanto fatto nella doppia seduta di ieri.

Le ultime indiscrezioni vogliono un Sassuolo schierato comunque con il 4-3-3, modulo perfetto per esaltare le prestazioni di un Domenico Berardi chiamato ora a trascinare la rosa fino alla salvezza. Il talento calabrese, troppo in ombra a causa di prestazioni negative e di infortuni, non può più sbagliare: troppe le chances mancate, sempre meno i club interessati a lui. Considerato uno dei più cristallini talenti degli ultimi anni, Berardi ha impressionato spesso per goal e giocate, mancando però di quel plus per affermarsi nei top club. A lungo sondato dalla Juventus, che lo avrebbe voluto due stagioni fa, l'esterno non si è più confermato, rischiando seriamente di compromettere una carriera che potrebbe ancora decollare in caso di ottimo finale di stagione.

Al fianco di Berardi, il tecnico del Sassuolo Iachini schiererà Politano e Khouma Babacar, ugualmente chiamato a dimostrare tutto il proprio valore dopo gli anni da gregario di lusso vissuti a Firenze. Davanti al confermatissimo portiere Consigli, i centrali saranno Goldaniga ed Acerbi, affiancati dai terzini Pol Lirola e Federico Peluso. Qualche dubbio, invece, a centrocampo, dove Sensi e Magnanelli si giocano una maglia. Nessun problema per Missiroli, Alfred Duncan insidia invece Mazzitelli.

DI SEGUITO L'UNDICI ANTI-NAPOLI:

Consigli; Pol Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Sensi/Magnanelli; Mazzitelli/Duncan; Berardi, Babacar, Politano.