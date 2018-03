Sassuolo, Sensi suona la carica: "Servirà mentalità offensiva, siamo pronti per il Napoli"

A caccia di preziosi punti salvezza, il Sassuolo di Beppe Iachini si appresta a sfidare il Napoli di Maurizio Sarri al Mapei Stadium, sabato alle ore 18. Dopo la vittoria scaccia-crisi di Udine, che ha dato ai neroverdi tre punti di vantaggio sul Crotone terz'ultimo, gli emiliani provano a mettere lo sgambetto ai partenopei ed allungare ulteriormente sulla zona salvezza. Non sarà facile, ovviamente, ma come sottolineato da Stefano Sensi quest'oggi in conferenza stampa, la fiducia e l'entusiasmo stanno crescendo e la voglia di far bene c'è tutta.

"Per battere il Napoli ci vuole lo spirito giusto, cattiveria e mentalità offensiva quando avremo il pallone. Dovremo cercare il loro punto debole, anche se è difficile, lo sappiamo. Ce la metteremo tutta. Spirito? Non credo che un individuo possa salvare una squadra, è il collettivo che porta avanti un modo di pensare. Stiamo passando delle buone settimane e vogliamo arrivare al match col Napoli, siamo pronti".

Gara importante ma non di fondamentale importanza per i neroverdi di Iachini, che rappresenta soltanto una delle nove finali per arrivare al traguardo prefissatisi della salvezza: "La stiamo preparando come tutte le altre le gare, indipendentemente dall'avversario abbiamo un nostro modo di pensare che nel tempo ci ha portato dei benefici. Andiamo avanti per la nostra strada. Servirà mentalità e spirito giusto per entrare in campo determinati".

Ed infine, una battuta per concludere anche sui quali si è concentrato il lavoro di Iachini e sul turno infrasettimanale che potrebbe distrarre i suoi compagni di squadra: "Abbiamo lavorato ai dettagli, perché contro queste squadre è questo a fare la differenza, gestendo bene i carichi per avere gambe e testa giusta per sfidare il Napoli. L'infrasettimanale col Chievo potrebbe influenzare, certo, ma dovremo essere bravi a concentrarci solo sugli azzurri".