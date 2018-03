Serie B - Buzzegoli stende il Bari: l'Ascoli vince 1-0

Nel match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B l'Ascoli batte il Bari 1-0 e torna prepotentemente in corsa per la lotta salvezza. Il match del Del Duca si decide dopo soli tre minuti con un destro da fuori di Buzzegoli. Successo meritato per la compagine marchigiana al cospetto di un Bari quasi mai pericoloso. Con questo successo i padroni di casa salgono a quota 33 mentre il Bari resta momentaneamente al quarto posto con 50 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l'Ascoli con Varela a supporto di Monachello mentre il Bari risponde col 4-3-3 con Improta e Cissè a supporto di Nenè.

Parte a razzo l'Ascoli che dopo tre minuti passa subito in vantaggio con Buzzegoli che, sugli sviluppi di un corner, fulmina Micai con un destro da fuori, 1-0. Poco dopo padroni di casa ad un passo dal raddoppio con Varela che entra in area ed incrocia col mancino, palla fuori di nulla. Dopo un inizio in sordina il Bari, col passare dei minuti, carbura e al 26' sfiora il pareggio con Improta che fa da sponda per Nenè, il quale calcia col destro ma Agazzi ci mette un rammendo. Poco più tardi seconda chance importante per i pugliesi con Henderson che ci prova col destro dal limite, palla a lato di pochi centimetri. L'ultima occasione del primo tempo, però, è per l'Ascoli con Monachello che parte da destra e rientra sul mancino ma Micai non si fa sorprendere e allontana.

La ripresa si apre con un canovaccio tattico molto chiaro: Bari che fa la partita mentre l'Ascoli aspetta nella propria metà campo. La prima occasione del secondo tempo, però, è proprio per i bianconeri con Varela che mette al centro per la girata di Monachello ma Micai non si fa sorprendere. Grosso getta subito nella mischia Galano e Iocolano mentre Cosmi opta per un doppio cambio inserendo D'Urso e Clemenza per Martinho e Varela. I nuovi innesti non cambiano l'atteggiamento del Bari che si fa vedere per la prima volta nella ripresa solo al 72' con un destro a fuori di Petricione respinto da Agazzi. Nell'ultimo quarto d'ora Grosso inserisce anche Kozak ma gli ospiti non creano nulla e l'Ascoli porta a casa un successo fondamentale per la lotta salvezza: al Del Duca termina 1-0 l'anticipo della trentatreesima giornata.