Juve, Marchisio al bivio: States più vicini

Saranno mesi decisivi per la Juventus e per Claudio Marchisio. I risultati sportivi davanti a tutto, ma anche le questioni extra campo occupano i pensieri di Madama e del suo Principino, sempre più indeciso riguardo al suo futuro in bianconero. Se fino a poco tempo fa un addio del numero otto juventino era tanto chiacchierato, quanto poco veritiero, ora sembrerebbe che il centrocampista stia seriamente considerando l'ipotesi del trasferimento.

L'importanza di Marchisio nel sistema Juventus è andata perdendosi di anno in anno, sia per la presenza di giocatori con più prospettiva (Vidal e Pogba) o con più alto rendimento (Khedira, Pjanic, Matuidi), sia per via dell'infortunio al ginocchio che lo ha fermato proprio quando sembrava essersi conquistato nuovamente la titolarità. Sotto la guida di Allegri, il Principino ha giocato davvero poco, sempre sotto i duemila minuti togliendo la stagione dell'infortunio, e quest'anno gli sono stati più volte preferiti non solo le due mezz'ali titolari, ma anche Rodrigo Bentancur e Stefano Sturaro che teoricamente dovevano partire dietro a lui nelle gerarchie. Vedersi scavalcato dall'uruguaiano e dal connazionale certamente non ha fatto piacere al calciatore torinese, ma nulla è ancora definitivamente perduto.

La pausa del campionato con annessa mancata convocazione in nazionale ha dato modo a Marchisio di allenarsi duramente a Vinovo in vista di due partite complicate che attendono la Juventus: Milan e Real Madrid. Tra squalifiche, infortuni e stanchezza derivante dai viaggi di alcuni uomini chiave, il numero otto potrebbe trovare la titolarità in entrambi i match dopo l'ultima apparizione datata 11 Marzo ed arrivare così a nove start in Serie A. Molto però dipenderà anche dalle scelte di Allegri: centrocampo a due o mediana a tre, Bentancur. Tre opzioni che potrebbero decidere il futuro prossimo di Marchisio che, se verrà ancora scavalcato dal giovane uruguaiano e relegato nuovamente in panchina, potrebbe fare le valigie per andare nella Major League Soccer. Questa volta per davvero.