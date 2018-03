Milan, Conti in partenza per gli USA per una visita specialistica al ginocchio

Nelle prossime ore, come hanno riferito i colleghi di Sky Sport, Andrea Conti partirà per gli Stati Uniti d'America, precisamente a Pittsburgh, dove sarà sottoposto ad una visita specialistica al ginocchio sinistro. Inoltre, ha aggiunto Premium Sport, sarà sarà Freddie Fu il chirurgo che visiterà il terzino rossonero, lo stesso che operò Zlatan Ibrahimovic nel 2017. In questo viaggio in Pennsylvania, il classe 1994 verrà accompagnato durante questo viaggio dal dottor Melegati, medico del Milan

Ricordiamo che ieri il terzino rossonero ha riportato una forte distorsione durante l'allenamento mattutino. Anche se, i primi accertamenti hanno escluso per fortuna lo scenario peggiore, cioè una nuova rottura del crociato del ginocchio sinistro, i tempi di recupero sono stimati in 50-60 giorni.

Ora Conti deve pensare a guarire con calma senza affrettare i tempi visto che ormai la stagione è andata.