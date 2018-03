Milan, Mirabelli:" Per il rinnovo di Rino non ci saranno problemi"

La pausa nazionali è giunta ormai al termine, ora spazio nuovamente al campionato Italiano. La 30esima giornata si concluderà con i botti, vedendo protagoniste Milan e Juventus. Un match fondamentale per entrambe le squadre. Per quanto riguarda i padroni di casa, la Vecchia Signora deve assolutamente portare i 3 punti a casa per tenere lontano il pericolo Napoli, che non dovrebbe avere problemi nel superare l'ostacolo Sassuolo; Madama, dunque, deve necessariamente vincere lo scontro con i rossoneri. Per gli ospiti, la situazione è decisamente più delicata. Il Diavolo, pur arrivando da 5 vittorie consecutive, non può perdere punti, nemmeno allo Stadium, dove solamente la Lazio di Inzaghi è riuscita a strappare i 3 punti. La squadra di Gattuso non deve assolutamente mollare la presa, non ora che il sogno quarto posto sembra più vicino che mai, con i biancocelesti che distano solo 4 punti e i cugini 5.

In un clima così teso, si è parlato di un quasi sicuro rinnovo dell'allenatore rossonero Gennaro Gattuso. Del suo probabile rinnovo ne ha parlato il D.S Mirabelli ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni.

"Non c'è nessun tipo di problema. Siamo sotto Pasqua. Ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Lo mettiamo nell'uovo. Quindi aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gennaro Gattuso. Entro 3-4 giorni? Penso non ci saranno problemi, sì. Magari voi lo conoscete magari solo da giocatore, ma è un allenatore che sarà tra i più importanti per i prossimi anni, quindi credo che sia giusto che il Milan se lo tenga stretto. Siamo in grande sintonia io, Marco Fassone e Rino Gattuso, stiamo lavorando per aprire un ciclo con Rino Gattuso, perchè riteniamo sia l'allenatore giusto per un Milan che dovrà essere protagonista nei prossimi anni. Se è possibile che non arrivi il rinnovo entro il derby? Per me no. L'importante, però, è sapere che verrà fatto, non c'è un problema di tempo. Tutti noi lo vogliamo. Rino come noi tutti, dobbiamo giusto trovare i tempi per fare ciò che dobbiamo fare".