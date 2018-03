Napoli, parla l'agente di Jorginho: "Rinnovo? Non ho sentito ancora De Laurentiis"

Dopo la parentesi della Nazionale, il centrocampista Jorginho fa ritorno a Napoli, dove ad attenderlo c'è Maurizio Sarri e la sfida di Sassuolo, in programma sabato alle ore 18:00. Smessa la casacca dell'Italia, il nativo di Imbituba è pronto a rimettersi addosso quella del Napoli. All’indomani del match di Wembley - pareggiato uno a uno dall'Italia - Joao Santos, agente del regista azzurro, ha parlato del suo assistito ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”, programma in onda sulle frequenze di Radio CRC.

Queste le sue parole: "Sono stato diversi giorni a Manchester, devo dire che Jorginho ha fatto meglio contro l’Inghilterra rispetto alla gara perso contro l'Argentina. Futuro in Inghilterra? Per il Napoli ha un determinato valore, è un calciatore importante per Sarri, certe cifre possono permettersele quasi solo in Premier League. Inoltre, non può essere ceduto in Italia. E’ seguito dalle grandi ed è normale perché gioca ad altissimi livelli nel Napoli, parliamo di un giocatore della Nazionale, nel pieno della sua carriera. Ad oggi non sono arrivate offerte ufficiali, Jorginho pensa solo al Napoli ed a concludere al meglio questa stagione. Vuole vincere lo Scudetto. Bisogna aspettare la fine del campionato per fare certe valutazioni. Da parte del Napoli non è ancora arrivata una proposta di rinnovo contrattuale. Con il presidente De Laurentiis non mi sono ancora sentito. Clausola rescissoria? Io non le condivido, il Napoli la vuole mettere da 100 milioni di euro, mentre noi da 20. Non metterla proprio sarebbe addirittura meglio".

Circola da qualche settimana il nome di Lucas Torreira, accostato al Napoli a più riprese. Centrocampista militante attualmente nella Sampdoria, ha caratteristiche da regista, le stesse di Jorginho. Joao Santos non si sbilancia in merito a future trattative di calciomercato che potrebbe portare avanti il Napoli: "E' normale che un grande club segua più giocatori per lo stesso ruolo. Avere una rosa ampia e di qualità è alla base per provare a vincere nel calcio".