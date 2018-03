Napoli, Milik è pronto: "Sto bene, posso giocare metà partita o un'ora"

Google Plus

Arkadiusz Milik sembra finalmente pronto. Il centravanti polacco, dopo le prime presenze in maglia azzurra nelle scorse partite contro Roma ed Inter, ha preso parte nei giorni scorsi anche alle due amichevoli disputate dalla sua Nazionale, la Polonia, nel percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali che si terranno in estate in Russia. Tra la kermesse intercontinentale e la voglia di giocarsi lo Scudetto con la maglia del Napoli, l'ex centravanti dell'Ajax ci ha tenuto a ribadire, nei minuti successivi alla fine della sfida contro la Corea, il suo stato di salute.

"Sto bene, mi sento pronto a giocare 45 minuti o un'ora, sto migliorando di volta in volta e col tempo tornerò al top, ne sono certo. La cosa più importante è che la squadra abbia vinto, stiamo lavorando ad un nuovo modulo e mi sto abituando alla nuova posizione. Il mio obiettivo è giocare sempre di più, al momento non possiamo trarre conclusioni sul nuovo modulo, perché ci stiamo lavorando e le partite importanti arriveranno in estate. Lo miglioreremo ancora prima del Mondiale".

Di fondamentale importanza per il suo recupero, inoltre, anche l'affetto dei tifosi, vicini al centravanti sia dalla Polonia, che da Napoli: "Sto rientrando da un infortunio e il loro appoggio per me è vitale. L'atmosfera è stata fantastica sia a Breslavia che qui a Chorzów". Arek Milik è pronto e vuole dare il suo apporto alla causa sia napoletana nella rimonta alla Juventus ed a quella della sua Polonia nella corsa al Mondiale.