Udinese: è emergenza a centrocampo ma rientra Lasagna

Momento molto difficile per l'Udinese di Massimo Oddo, reduce da cinque sconfitte di fila (l'ultima in casa con il Sassuolo) e che prepara l'ostica trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. La sosta per le Nazionali poteva essere un toccasana per i friulani per staccare un po' la spina e risollevarsi dal punto di vista mentale, ma in realtà sono sopraggiunti nuovi problemi dal punto di vista fisico per alcuni giocatori.

Il primo è Seko Fofana che, durante il ritiro con la Costa d'Avorio, si è procurato una lesione al muscolo otturatore della gamba destra. Ancora da stabilire i tempi di recupero ma sicuramente non ce la farà per sabato.

Altri due centrocampisti che hanno avuto problemi fisici sono Valon Behrami e Jakub Jankto. Il primo ha accusato un risentimento muscolare ai flessori che lo ha costretto a saltare l'amichevole tra Svizzera e Panama e verrà rivalutato nella giornata di oggi. Anche il centrocampista ceco ha avvertito un problema muscolare ed è già rientrato a Udine lavorando parzialmente in gruppo.

Data anche la squalifica di Barak, Oddo conta di recuperare sia Behrami che Jankto per la partita con l'Atalanta ma per il momento sono da considerare entrambi in dubbio. Prevista quindi una rivoluzione a metà campo con uno tra Halfredsson e Balic che giocherà, dopo che i due sono stati messi un pò da parte da Oddo nell'ultimo periodo. Sugli esterni confermati Widmer e Ali Adnan e in difesa il trio Larsen, Danilo e Samir davanti a Bizzarri. In attacco la grande notizia è il rientro di Kevin Lasagna che manca maledettamente ai bianconeri, come testimoniato dai pochi gol fatti da quando lui si è infortunato. Ma la prudenza dovrebbe avere la meglio e quindi l'ex Carpi partirà dalla panchina con De Paul e uno tra Perica e Maxi Lopez candidati a comporre il tandem offensivo.