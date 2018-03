Un ottimo Frosinone vince di rimonta: Venezia battuto grazie alle reti di Maiello e Citro

Vittoria di rimonta per il Frosinone di Moreno Longo, che al Benito Stirpe supera il Venezia e si rilancia in ottica-promozione. Sotto a causa di uno sfortunato autugoal di Ariaudo, i ciociari concludono in svantaggio la prima frazione, cambiando radicalmente passo nella ripresa. Dopo il pareggio di un super Maiello, ci pensa Citro a fare 2-1, regalando tre punti ai suoi. Frosinone che sale a quota 58, Venezia fermo a 49.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il solito 3-4-1-2. Davanti al portiere Vigorito, difesa a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Terranova, con gli esterni di centrocampo Ciofani e Beghetto incaricati di indietreggiare in fase di manovra difensiva. Tandem offensivo composto da Ciofani e Dionisi, spalleggiati dal trequartista Ciano. A centrocampo, infine, Chibsah e Maiello. Un più abbottonato 3-5-2, invece, per gli ospiti, che si affidano a Litteri e Zigoni in attacco. Vicario in porta, protetto dal terzetto difensivo Cernuto-Bruscagin-Domizzi. Chiavi del gioco affidate a Pinato, affiancato da Stulac e Falzerano. Lanciati dal 1' come fluidificanti, infine, Frey e Del Grosso.

Gara inizialmente positiva per il Frosinone, che al 7' sfiora la rete con una bella conclusione di Ciofani fuori di poco. Ottimo scambio con Dionisi, che di tacco serve il compagno. La prima parentesi di frazione è particolarmente favorevole ai padroni di casa, che al quarto d'ora preoccupano ancora il Venezia grazie ad una punizione dai trenta metri dello specialista Ciano. Poco pungente in fase di manovra offensiva, il Venezia passa però in vantaggio praticamente con un regalo della buonasorte, quando è Ariaudo a commettere un pasticcio al 25' e a scavalcare Vigorito con un pallonetto di testa. Goffo l'intervento dell'ex Juventus, che avrebbe voluto stoppare un lancio di Domizzi verso il cerbiatto Zigoni. La marcatura subita assesta un duro colpo ai ciociari, che per tutta la restante fase di primo tempo non riescono a preoccupare seriamente Vicario. L'ultimo squillo di frazione capita al 45', quando è l'estremo difensore ospite a chiudere lo specchio a Dionisi.

Secondo tempo che inizia con un Frosinone diverso, più aggressivo e subito pericoloso al 47', con Raman Chibsah che lascia partire un tiro deviato in corner. Quattro minuti dopo, bel lob di Beghetto in mezzo, Dionisi anticipa Domizzi e manda fuori di testa. Il tanto pressare da parte dei ciociari viene alla fine premiato, quando è Maiello a far esplodere il Benito Stirpe al minuto numero cinquantaquattro. Ricevendo la palla dopo un rinvio sbagliato della retroguardia lagunare, il centrocampista lascia partire un delizioso tiro a giro che non lascia scampo al portiere Vicario. E' davvero un grande momento per il Frosinone, ancora pericoloso al 56' con Dionisi, murato da una parata miracolosa del portiere del Venezia.

Affatto inclini a perdere punti, i padroni di casa completano la rimonta all'ora di gioco, portandosi in vantaggio grazie ad un guizzo dell'ex Trapani Citro, che di spaccata ringrazia Maiello per il cross e batte Vicario. Davvero scatenato, l'ex Napoli sfiora ancora la rete al 70', il suo tiro non preoccupa però il portiere lagunare. Cercando di respirare, il Venezia riesce a segnare un minuto dopo con Zigoni, imbeccato da Frey ma pizzicato in offside al momento di battere a rete. Al 74' ancora Frosinone pericoloso, il tiro a botta sicura di Citro viene deviato in angolo da un Vicario particolarmente in palla. Succede poco altro fino al novantesimo, con i ciociari che riescono ad ottenere una vittoria preziosa ed importante. Migliore in campo per i padroni di casa, Maiello. Per gli ospiti in evidenza Vicario.