Serie B - Il Brescia torna a vincere, notte fonda per il Pescara: 2-1 al Rigamonti

Nel match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B il Brescia torna al successo battendo 2-1 il Pescara. Successo in rimonta per la compagine lombarda visto che sono proprio gli abruzzesi a passare in vantaggio con Coulibaly ma la prima frazione si chiude in parità perché Torregrossa risponde subito. Nella ripresa la squadra di Boscaglia spinge e al 67' trova il gol vittoria con il solito Caracciolo. Con questo successo i lombardi agganciano il Delfino a quota 37 punti ma la squadra di Boscaglia ha una partita da recuperare.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Brescia con Tonali a supporto del tandem offensivo composto da Caracciolo e Torregrossa mentre il Pescara risponde col 3-5-2 con Bunino e Mancuso a formare la coppia d'attacco.

Bella partenza del Brescia che dopo dodici minuti va ad un passo dal vantaggio con Ndoj che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma lambisce il palo. Un minuto dopo altra importante occasione per i padroni di casa con Tonali che ci prova fuori, palla a lato di pochissimo con Fiorillo battuto. Al 20' prima vera chance per il Pescara con Valzania che conclude dal vertice destro dall'area ma Minelli si supera e salva i suoi.

E' solo il preludio al vantaggio abruzzese che arriva al 24' con Bunino che sfrutta un grossolano errore di Somma e mette al centro per Coulibaly che, a porta vuota, non sbaglia, 0-1. La gioia del Delfino dura poco perché al 31' le Rondinelle pareggiano con Torregrossa che si gira bene in area e con una potente conclusione batte Fiorillo, 1-1. Nel finale di tempo chance per il Brescia con Torregrossa che entra in area e calcia ma Fiorillo blocca senza troppi problemi.

La ripresa si apre con un cambio per i padroni di casa con Spalek che prende il posto di Ndoj e al 61' il Brescia va vicino al vantaggio proprio con il nuovo entrato che calcia dal limite dell'area trovando la risposta di Fiorillo. Boscaglia, dopo venti minuti della ripresa, si gioca anche la seconda sostituzione inserendo Curcio per Longhi e al 67' i lombardi vanno ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa di Caracciolo parato da Fiorillo in tuffo. Passano pochi secondi, pero, ed il Brescia va in vantaggio sempre con Caracciolo che, sugli sviluppi del corner, batte l'estremo ospite, 2-1.

Epifani inserisce Carraro e Cocco ma al 74' i padroni di casa sfiorano il tris con una punizione di Curcio deviata, in tuffo, in corner, da Fiorillo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa a botta sicura di Torregrossa ma l'estremo abruzzese dice ancora di no. Nel finale forcing del Pescara che al 94' sfiora il par con un diagonale di Cocco che termina fuori di nulla. Al Rigamonti termina 2-1 con la Rondinelle che tornano al successo mentre per gli abruzzesi è notte fonda.