Serie B: vincono le tre big, pesanti sconfitte per Pro Vercelli e Ternana

Analogo giovedì di Lega B, con sette partite su otto concluse per 2-1. Partendo dalle big, secco successo dell'Empoli, che contro la Salernitana mantiene la vetta grazie alle marcature vincenti del grande ex Alejandro Rodriguez, autore di una preziosa doppietta. Trasferta fruttuosa, poi, per il Palermo, che in casa della Virtus Entella Chiavari continua ad inseguire una promozione diretta da considerare come obiettivo minimo. Avanti grazie ad un goal di La Gumina, i rosanero bissano con un'autorete di De Santis, subendo solo nel finale la rete di Gatto.

Novanta minuti importanti, inoltre, per il Frosinone, che contro il Venezia rischia ma trova comunque un importantissimo successo. Sotto a causa di uno sfortunato autogoal di Ariaudo, i ciociari di Moreno Longo ingranano la marcia nella ripresa, pareggiando e poi vincendo grazie alle marcature vincenti di Maiello e Citro. Stesso risultato anche per il Parma, che al Partenio-Lombardi di Avellino batte gli irpini e continua la corsa verso i playoff: apre i giochi Gagliolo, Barillà li chiude. Inutile, poi, il 2-1 di Asencio. Brutto tonfo, al contrario, per il Cittadella, battuto dallo Spezia a causa dei goal di Gilardino. Inutile il pari momentaneo di Arrighini.

Non sembra avere fine la crisi del Pescara, che perde anche in casa Brescia e vede sempre più compromessa la sua corsa verso i playoff. Contro il Brescia, Coulibaly illude, Torregrossa e Caracciolo smontano i sogni biancazzurri. Preziosi tre punti anche per il Carpi, bravo a superare la Ternana e a non allontanarsi dalle posizioni nobili. Dopo l'iniziale rete di Melchiorri, Montalto fa 1-1, alla fine è Concas a fissare sul 2-1 la sfida. Infine, perde anche la Pro Vercelli, battuta dal Foggia a causa dei goal di Deli e Martinelli. Inutile l'iniziale vantaggio di Reginaldo.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20:30 Finale Avellino 1 - 2 Parma

20:30 Finale Brescia 2 - 1 Pescara

20:30 Finale Carpi 2 - 1 Ternana

20:30 Finale Cittadella 1 - 2 Spezia

20:30 Finale Empoli 2 - 0 Salernitana

20:30 Finale Entella 1 - 2 Palermo

20:30 Finale Foggia 2 - 1 Pro Vercelli

20:30 Finale Frosinone 2 - 1 Venezia