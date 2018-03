Fiorentina, Badelj si fa male in nazionale

Tegola in casa Fiorentina. Nella amichevole tra Croazia e Messico giocata nella notte italiana – vinta dai croati per 1-0 – il centrocampista viola Milan Badelj è uscito prima della fine del primo tempo per un problema al ginocchio, come ha confermato il ct dei biancorossi Zlatko Dalic al termine della partita; il giocatore, una volta giunto in Italia, si sottoporrà agli accertamenti del caso per avere il quadro clinico completo.

Stefano Pioli è però in ansia perché, in vista del match di sabato contro il Crotone al Franchi, potrebbe ritrovarsi in pienissima emergenza a centrocampo: infatti il tecnico parmense è già costretto a rinunciare a Benassi, squalificato, e. se non dovesse farcela anche il capitano, si affiderà agli esperimenti. Nella linea mediana, insieme a Veretout, l’ex allenatore di Lazio ed Inter non avrebbe molte alternative e dunque si aprirebbe lo spazio per la contemporanea presenza da titolare sia per Bryan Dabo – 41 minuti in campo finora da quando è stato acquistato a gennaio dal Saint-Etienne e al debutto con la nazionale del Burkina Faso il 22 marzo scorso – che per Sebastian Cristoforo – solo un gettone dal primo minuto, contro il Chievo il 25 febbraio scorso. I problemi per Pioli non finiscono qui, perché out per squalifica ci sarà anche Cristiano Biraghi e l’unico possibile sostituto nel ruolo è Maxi Olivera, che non scende in campo da oltre 4 mesi – 45 minuti contro la Spal il 19 novembre, alla 13esima giornata.

In compenso la sosta per le nazionali ha restituito un Federico Chiesa in gran forma, dopo il debutto nell’Italia maggiore di Gigi Di Biagio: contro l’Argentina da titolare è stato uno dei pochi positivi, mentre a Wembley contro l’Inghilterra ha spaccato il match con il suo ingresso, guadagnandosi anche il rigore del pareggio. Quindi, giocherà lui accanto a Simeone in attacco, con Saponara in appoggio, mentre in difesa ci saranno Pezzella e Vitor Hugo nel mezzo, con Milenkovic sulla destra.