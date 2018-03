Juventus - Chielli-ni: il difensore potrebbe tornare contro il Milan

Tra ottimismo e cautela, Giorgio Chiellini ieri si è allenato assieme alla squadra nel centro tecnico di Vinovo agli ordini di Massimiliano Allegri. Il difensore livornese, infortunatosi nel match contro la Spal, sembra aver smaltito il fastidio muscolare al flessore della coscia destra e dovrebbe essere a disposizione per la sfida di sabato sera al Milan.

Gli ottimisti vorrebbero vederlo in squadra, subito titolare, per fermare l'attacco rossonero ed evitare di perdere punti preziosi in ottica volata scudetto, ma chi invece sposta lo sguardo quattro giorni dopo, alla sfida di Champions con il Real Madrid, lo vorrebbe salvaguardare da eventuali ricadute che lo estrometterebbero da quella che al momento è la sfida più importante dell'universo bianconero. Il tecnico della Juventus sta riflettendo molto in queste ore sull'eventuale utilizzo di Chiellini, tenendo anche conto che nell'euro-sfida agli spagnolo non sarà presente Benatia, squalificato. Proprio l'assenza del marocchino martedì sera potrebbe essere decisiva nelle scelte che opererà Allegri e verosimilmente il difensore livornese potrebbe accomodarsi sulla panchina dell'Allianz per fare spazio ad uno tra Rugani e Barzagli.

Il tecnico juventino sta pensando anche al modulo da utilizzare per sfidare la truppa di Rino Gattuso. Infatti, oltre ai dubbi in difesa, l'ex allenatore rossonero deve risolvere dei ballottaggi anche a centrocampo. L'unico sicuro del posto da titolare è Miralem Pjanic, squalificato anche lui contro il Real Madrid, mentre al suo fianco potrebbero vedersi sia Matuidi, sia Khedira, sia Marchisio. Tutto dipenderà dalla scelta tattica di Allegri: in caso di centrocampo a tre è probabile che riposi Matuidi in favore del tedesco e del numero otto; se invece la Juventus dovesse scendere in campo con la mediana a due, allora è probabile che il titolare sarà il francese, giocatore in grado di dare fosforo e qualità in quantità maggiore rispetto ai due colleghi di reparto.