Serie A, Juventus: le ultime da Vinovo

Sabato la Juve attende il Milan, in una gara che per i bianconeri sarà particolarmente impegnativa. La squadra di Gattuso viene da un buon periodo di forma e la Vecchia Signora avrà la sua bella gatta da pelare per avere la meglio dei rossoneri. Allegri dunque cerca di individuare il modulo più conveniente in vista della sfida interna di Torino, dovendo tenere conto sia degli infortunati, sia della gara contro il Real Madrid di mercoledì prossimo, ormai incombente. Ieri e oggi il tecnico livornese ha ritrovato i giocatori rientrati dal ritiro delle proprie Nazionali, i quali hanno fatto capolino in gruppo ma hanno svolto solo lavoro defaticante.

I dubbi di formazione sono numerosi, partendo innanzitutto dal modulo. 4-3-3 o 4-2-3-1, ancora niente è certo. Sicuro l'impiego di Miralem Pjanic, poichè sarà squalificato in Champions. Con il 4-2-3-1 Allegri farebbe riposare uno tra Khedira e Matuidi ed ecco perchè potrebbe essere il modulo migliore anche in vista della sfida contro il Real Madrid. Capitolo difesa: Chiellini ha ripreso ad allenarsi e sembra aver risolto qualsiasi tipo di affaticamento muscolare, tuttavia Allegri potrebbe decidere di preservarlo per la Champions e quindi schierare dopodomani uno tra Rugani e Barzagli. Torna ad allenarsi con il gruppo anche Juan Cuadrado, gradito ritorno.

Le scelte di Allegri, dunque, non sono ancora chiarissime. Dovremo aspettare tra venerdì e sabato, quando la partita si farà sempre più vicina, per avere maggiori indizi sull'undici che verrà schierato dal 1'. Con uno sguardo al Napoli, la Vecchia Signora si proietta quindi verso i prossimi due impegni, molto importanti per il prosieguo della stagione: prima il Milan in campionato, poi il primo atto contro il Real Madrid. I bianconeri vogliono continuare a sognare, su più fronti.