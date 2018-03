Milan, questioni societarie: in arrivo i primi 10 milioni del nuovo aumento di capitale

In casa Milan si sta preparando la trasferta di sabato contro la Juventus, ma in via Aldo Rossi stanno tenendo banco le questioni societarie. Come ha sottolineato la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, sarà nuovamente Mr.Li a provvedere alle esigenze di cassa della società rossonera.

Il nuovo aumento di capitale è in transito ed arriverà nelle prossime ore. Non appena i soldi saranno visibili sui conti rossoneri, arriverà la comunicazione ufficiale del Milan. Quindi, per il momento, non ci sarà un nuovo prestito di Elliott Management Corporation, già creditore del Milan e della controllante Rossoneri Lux, che nei giorni scorsi si era reso disponibile a garantire le risorse necessarie per far aumentare il capitale (37,4 milioni di euro). E se mai il fondo dovesse diventare proprietario, il futuro del Milan è al sicuro, perché Elliott ha l'intenzione di voler mantenere alto il valore del club rossonero.

Comunque il presidente Yonghong Li ha già assicurato che provvederà a versare anche i restanti 27,4 milioni e quindi, nonostante le tante difficoltà, rispetterà tutti gli impegni. Dopo questa prima rata, ce ne saranno altre programmate rispettivamente per fine aprile, maggio, inizio e fine giugno, quando, in teoria, l'aumento di capitale dovrà essere ultimato. Il Financial Times ha aggiunto che il governo cinese avrebbe deciso di aprire un programma che consenta ai gestori di patrimoni globali di raccogliere fondi dai clienti cinesi per investimenti su piazze offshore.

Questa mattina, inoltre, era previsto un nuovo CdA per il club di via Aldo Rossi, riunito per fare il punto sulla situazione economica in vista del finale di questa stagione.

Yonghong Li, dato per morto economicamente, ha risposto a tutte le voci.