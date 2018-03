Milan, parla Kessie: "Se vincessimo Coppa Italia e centrassimo il quarto posto..."

Franck Kessie ha rilasciato una bella intervista ai colleghi di Sky Sport. Andiamo a scoprire cos'ha detto!

Un Milan rinato sotto la gestione di Gattuso: "Gattuso è molto bravo, era forte come giocatore. Ti dà sempre la voglia di fare tutto, lui vuol diventare un grande allenatore e può farlo. Ha la grinta, la voglia ed è molto concentrato".

Ma i rossoneri posso andare in Champions League? "Si (il Milan ndr) può andare in Champions. Noi lavoriamo tanto e molto bene. Cosa sarei disposto a fare per vincere la Coppa Italia? Se vinciamo vado a piedi da Milano a Milanello".

Il centrocampista del Milan ha poi parlato di alcuni suoi compagni, Biglia: "E' un grande giocatore e un grande uomo, mi dà una mano sia in campo che fuori e mi motiva ancora di più", Calhanoglu e Suso: "Anche Calhanoglu e Suso sono molto forti. Suso? Fa tanti gol e assist e sblocca le partite, ha grande qualità con il pallone tra i piedi", Cutrone: "E' incredibile, ha 20 anni e già 15 gol con il Milan", Andrè Silva: "Adesso sta segnando, prima non era facile per lui, arrivando dall'estero. Ora tornerà grande", Kalinic: "Ha fatto molto bene alla Fiorentina, ci vuole un po' di tempo anche per lui" ed infine su Donnarumma: "Qua ci sono tifosi fantastici, c'è una grande storia e siamo una squadra giovane. E' importante che lui rimanga con noi".

In chiusura, la promessa in caso di affermazione in Coppa Italia e qualificazione in Champions League: "Vado a piedi a Milanello con i capelli rasati (ride, ndr)".