Napoli, Jorginho: "Voglio entrare nella storia del club, per il futuro c'è tempo"

Testa rivolta al Napoli ed al finale di campionato, per parlare di futuro c'è ancora tempo, nonostante le tantissime lusinghe ricevute in questi giorni. Testo e parole di Jorginho Frello, regista napoletano che, ai media brasiliani, ha parlato nel post gara della sfida che l'Italia ha giocato a Wembley contro l'Inghilterra. Uno sguardo alla lotta Scudetto inevitabile, prima di volgere lo sguardo alle voci di mercato riguardanti il suo trasferimento oltre Manica nella prossima estate: "Mancano due mesi al termine di un campionato molto difficile e combattuto, sono molto concentrato su questo, perché pensare ad altro ti porta via molte energie e io non voglio sprecare energie perché voglio provare a entrare nella storia del Napoli e conquistare questo scudetto".

Arsenal, Manchester City e non solo hanno mostrato notevole interesse nei confronti di Jorginho e delle sue prestazioni, con Guardiola che ne ha tessuto le lodi pubblicamente: "Guarda, se ricevi elogi per il lavoro che fai già è una cosa buona, se poi li ricevi da un allenatore così importante per il calcio mondiale è qualcosa di spettacolare e devo solo ringraziare. Di sicuro è frutto del mio lavoro, ma anche di quello di tutti i miei compagni del Napoli".

Inevitabile, infine, anche una battuta sull'eventuale approdo in Premier League, campionato che stimola e stuzzica la voglia del regista italo-brasiliano ex Verona. E sull'adattamento al campionato inglese, il mediano chiude così: "Sì, credo che la Premier sia adatta al mio gioco, dipende anche da chi ho accanto a me, perché ho bisogno di gente con determinate caratteristiche. In Inghilterra ci sono squadre che giocano il calcio che piace a me, palla a terra, gioco a rapido, uno-due, che aggrediscono alti gli avversari, se uno di questi club avesse interesse in me, potrei adattarmi bene e il club potrebbe adattarsi al mio modo di giocare, che non è così comune. Dipende da quante opportunità hai, se hai un’opzione sola non c’è scelta, se ne hai di più allora puoi scegliere quella più adatta a te, al tuo stile di gioco e alle tue caratteristiche​​​".